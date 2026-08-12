«Strage di Sant’Anna, fascisti complici» 

Sant’Anna di Stazzema. La strage di 82 anni fa, la mattina del 12 agosto 1944 nel paesino di Sant'Anna di Stazzema, è una ferita che ancora sanguina, che chiede giustizia per «quelle donne, anziani, bambini, uccisi senza alcuna pietà oltraggiando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità». Un «simbolo dell’abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo e facendo prevalere l'orrore dell'annientamento».

La commemorazione

Una strage compiuta «dai reparti delle SS, con la complicità dei fascisti», e che nel «dovere del ricordo» sono anche monito per il presente dove «le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni», dove «le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite».

Sergio Mattarella torna a ricordare le 560 vittime innocenti massacrate nelle campagne della provincia di Lucca. Un crimine e le sue vittime che sono stati ricordati ieri in una partecipata cerimonia alla presenza del vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, primo esponente del governo Meloni a presentarsi alle celebrazioni.

Ma l’orazione ufficiale - che l'anno scorso fu della sindaca di Genova Silvia Salis -, è stata affidata al leader M5s Giuseppe Conte (assente la segretaria del Pd Elly Schlein che però al sacrario che ricorda le vittime salì il 25 aprile scorso).

Gli interventi

Tra gli interventi anche quello del sindaco di Stazzema Maurizio Verona - che ha invitato a discutere la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda e la diffusione dei simboli del fascismo «oggi insabbiata in commissione» - del presidente dell'Associazione martiri Umberto Mancini, e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. «La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della costituzione repubblicana - ha detto Conte – che era, è e sarà sempre antifascista e democratica, mentre il fascismo è stato antidemocratico. Le istituzioni vanno sempre protette, non bastano le parole».

Per Tajani l'eccidio di Sant'Anna «deve insegnarci che è importante non solo commemorare una tragedia, una strage compiuta dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani, ma deve essere anche un monito per il futuro. Perché il sacrificio di queste persone, compresi i bambini neonati, non può essere vano, deve servire a costruire la pace».

«Sant'Anna di Stazzema è una ferita indelebile nella nostra storia», commenta il presidente del Senato, Ignazio La Russa. «Questa terribile pagina della nostra storia richiama tutti al dovere di respingere ogni forma di odio e violenza e di custodire i valori della pace e della libertà», fa eco il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli osserva che «ricordare quanto accadde il 12 agosto 1944 significa custodirne la memoria affinché continui a essere un severo monito e al tempo stesso il riconoscimento delle nostre comuni cicatrici repubblicane. Tutto ciò, sempre, in una prospettiva di concordia nazionale».

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