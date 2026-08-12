Elettricista folgorato, un altro ferito a un polso durante il black out 

Quattordici ore da incubo a Orosei dove s’è sfiorata più volte la tragedia. Due elettricisti sono rimasti feriti in incidenti diversi, seguiti al black out che dalle 23 di martedì ha interessato il centro storico anche nella giornata di ieri. Nella notte un operaio dell’Enel, ventottenne di Orgosolo, è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro in una cabina per riparare il guasto che ha lasciato al buio 409 utenze in pieno centro. Sebastiano Succu, mentre stava intervenendo sui cavi dell’alta tensione, è stato travolto da una scarica che gli ha provocato ustioni di 3° grado alla mano sinistra e alla gamba destra. In codice rosso, è stato soccorso dal 118, trasportato all’ospedale di Nuoro e da qui trasferito al Centro grandi ustionati del Santissima Annunziata di Sassari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli ispettori dello Spresal di Nuoro, impegnati a stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità. «Siamo dispiaciuti, speriamo si riprenda in fretta», diceva la sindaca Elisa Farris quando, ieri mattina, Enel ha riattivato la corrente con i gruppi elettrogeni. Poche ore dopo un altro incidente. Un elettricista di Cala Liberotto, Natalino Coronas, ha riportato un taglio a un polso per colpa della ventola di un ciller, grande motore da condizionatore. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale San Francesco e qui sottoposto a un intervento chirurgico. Non sono bastati gli incidenti sul lavoro. Alle 15 un incendio ha danneggiato la lavanderia di un b&b in via Nazionale. Sul posto i vigili del fuoco. All’origine un problema elettrico.

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