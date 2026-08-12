Muore nello scontro frontale 

Sull’asfalto il segno di frenata, e i rottami delle auto schizzati ovunque dopo l’impatto devastante tra due vetture sulla provinciale 90, all’ingresso di Trinità d’Agultu-Vignola. Il frontale non ha lasciato scampo ad Andreana Demuro, 58 anni, casalinga e madre di tre figli, morta sul colpo.

Ancora sangue

L’ennesima tragedia sulle strade sarde, ieri mattina intorno alle 8.30, ha lasciato sgomenta la comunità di Trinità d’Agultu, nella frazione di Vignola dove risiedeva la vittima. Nella ricostruzione dell’incidente, con dinamica e responsabilità ancora tutte da accertare, il conducente di una Mazda, cagliaritano, anche lui 58enne, percorreva la strada in direzione del porto di Santa Teresa di Gallura pronto per imbarcarsi sulla nave diretta verso la Corsica. Ha imboccato la provinciale 90 e per un probabile colpo di sonno ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta dove, in quel momento, transitava la donna, in viaggio da sola a bordo della sua Opel Corsa. Si recava nel centro di Trinità, per fare la spesa, aveva appena raggiunto l’altezza del ristorante Mediterraneo, quando in contromano sulla stessa corsia ha visto arrivare una Mazda. Prima una brusca frenata poi il tentativo di deviare spostandosi sul lato sinistro della cunetta, manovre che non sono bastate ad evitare l’impatto frontale.

Le auto distrutte, pezzi di carrozzeria schizzati come schegge a decine di metri di distanza. Nulla da fare per la 58enne che, rimasta senza vita incastrata nelle lamiere, è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Tempio.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Valledoria per i rilievi di legge. Nello scontro violento il conducente della Mazda ha riportato un politrauma. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, l’uomo dopo le prime cure è stato consegnato al personale dell’elisoccorso che lo ha trasferito all’ospedale di Tempio. Sceso dall’auto, prima ancora che arrivassero i soccorritori, resosi conto di quanto successo, ha urlato tutta la sua disperazione. «Voglio pagare per quello che ho fatto», sono le parole pronunciate dal 58enne, raccontano testimoni presenti. Era sotto choc per quanto accaduto, è stato necessario l’intervento del personale medico per tranquillizzarlo.

Comunità sconvolta

Andreana Demuro, conosciuta per la sua generosità e il suo grande amore per la figlia maggiore di 35 anni e i suoi due figli più giovani, era la zia dell’ex sindaco di Aglientu, Antonio Tirotto. «Era la cugina più grande della nostra famiglia, un punto di riferimento per tutti i cugini - ha detto Tirotto - quella che ci chiamava e ci sosteneva quando c’era qualche difficoltà da affrontare, per ricordarci l’importanza del contatto umano. Ti stringo forte cara Adriana - è il suo ultimo pensiero – volata in cielo troppo presto tra le anime buone». Cordoglio anche da parte del sindaco di Trinità d’Agultu, Gianpiero Carta, che sarà presente per l’ultimo saluto alla concittadina: «Il mio pensiero va al marito di Andreana e ai suoi tre figli che conoscevo bene, a loro la vicinanza da parte di tutta l’amministrazione comunale e della comunità colpita profondamente da questo evento drammatico».

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