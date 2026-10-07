SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Is Mirrionis.
08 ottobre 2026 alle 00:30

Via Timavo invasa dalla spazzatura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Degrado senza fine in via Timavo a pochi passi dall’ingresso laterale dell’ospedale Santissima Trinità. Il marciapiede risulta quotidianamente impercorribile per la presenza di rifiuti di ogni genere abbandonati attorno a contenitori usati come vecchi cassonetti. I raccoglitori colorati vengono peraltro svuotati con regolarità, tuttavia l’immondezzaio si riforma puntualmente.

Anche ieri i mastelli erano sommersi da buste di immondizia e circondati da materiali ingombranti: cartoni, elettrodomestici, sedie. «È così ogni giorno, purtroppo», allarga le braccia rassegnata Sabrina Cardi, residente in zona. «Avantieri c’era anche un materasso, non si poteva passare. Gli addetti allo svuotamento fanno la loro parte, li vedo, ma poi torna tutto uguale». Gianfranco Cherchi, cagliaritano, è appena uscito dall’ospedale, la sua macchina è parcheggiata a ridosso della discarica. «Se uno trova pulito ci pensa due volte prima di abbandonare altri rifiuti», commenta sdegnato, «ma qui i bidoni sono a pezzi e sempre strapieni. Sono stato a Lisbona e a Madrid, per terra non c’era neanche una cicca».

Sul caso si registra un’interrogazione urgente del consigliere comunale Ferdinando Secchi, finalizzata a chiedere interventi immediati e risolutivi. (p. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Arborea

«Vado avanti, non vinceranno loro»

l S. Pinna, V. Pinna
L’assessora: controllo pubblico garantito anche senza la maggioranza delle quote nella holding

Fusione avanti, monta la polemica

Manca: nessuna retromarcia. Pais (Lega) e Sorgia (FdI): cedono agli speculatori 
La protesta.

Alunni in sciopero a Monserrato

Mauro Todde
L’appuntamento

Dalle sale dell’ammiraglio alla villa di Couelle, i tesori segreti dell’Isola

Nel weekend il Fai apre decine di edifici e monumenti solitamente chiusi al pubblico 
Ciro Auriemma
Monumenti aperti.

Tour a Quartu tra musei e chiese

Giorgia Daga
Il caso

Migranti, gli sbarchi accendono la polemica

Protestano i sindaci. Zedda (Cagliari) attacca la premier sulla sicurezza 
L’inchiesta

Garlasco, dal Ris silenzio su altri due esami

Le prime analisi scientifiche e i reperti distrutti al centro delle nuove indagini 