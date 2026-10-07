Via Timavo invasa dalla spazzatura 

Degrado senza fine in via Timavo a pochi passi dall’ingresso laterale dell’ospedale Santissima Trinità. Il marciapiede risulta quotidianamente impercorribile per la presenza di rifiuti di ogni genere abbandonati attorno a contenitori usati come vecchi cassonetti. I raccoglitori colorati vengono peraltro svuotati con regolarità, tuttavia l’immondezzaio si riforma puntualmente.

Anche ieri i mastelli erano sommersi da buste di immondizia e circondati da materiali ingombranti: cartoni, elettrodomestici, sedie. «È così ogni giorno, purtroppo», allarga le braccia rassegnata Sabrina Cardi, residente in zona. «Avantieri c’era anche un materasso, non si poteva passare. Gli addetti allo svuotamento fanno la loro parte, li vedo, ma poi torna tutto uguale». Gianfranco Cherchi, cagliaritano, è appena uscito dall’ospedale, la sua macchina è parcheggiata a ridosso della discarica. «Se uno trova pulito ci pensa due volte prima di abbandonare altri rifiuti», commenta sdegnato, «ma qui i bidoni sono a pezzi e sempre strapieni. Sono stato a Lisbona e a Madrid, per terra non c’era neanche una cicca».

Sul caso si registra un’interrogazione urgente del consigliere comunale Ferdinando Secchi, finalizzata a chiedere interventi immediati e risolutivi. (p. l.)

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