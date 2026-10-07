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Monumenti aperti.
08 ottobre 2026 alle 00:31

Tour a Quartu tra musei e chiese 

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Tra novità e conferme, torna questo fine settimana a Quartu, “Monumenti aperti” con visite guidate per le intere giornate di sabato e domenica dalle 9 alle 19, in chiese e luoghi storici distribuiti tra il centro e il litorale. Saranno in totale 25 i siti aperti al pubblico dove saranno organizzate anche una serie di iniziative tra musica, convegni e concerti.

Ad aprire per la prima volta le porte sarà il Microteatro Origamundi in via Corridoni 20, inaugurato il 24 maggio del 2026, gestito dalle compagnie teatrali Origamundi e Ilos, un minuscolo spazio culturale tutto da scoprire con appena 40 posti. Si potranno inoltre visitare lo spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari ristrutturato di recente e diventato fulcro di iniziative, la Galleria d’arte The social Gallery in via Porcu, il liceo scientifico Brotzu in occasione dei suoi 50 anni, la sede dell’associazione nazionale Marinai d’Italia in via Parrocchia e l’ex caserma dei carabinieri in via Roma. Ancora il fortino caposaldo Taormina sulle sponde del lago Simbirizzi, il Nuraghe Diana a Is Mortorius e l’ex macello in via Dante.

Visite guidate anche all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, a Sa dom’e Farra, all’ex Montegranatico alla cappella dell’asilo Dessì e all’Asilo Steria nei giorni del centenario.

Non potevano mancare le chiese: Santa Maria di Cepola, Santo Stefano, San Forzorio, San Benedetto, la basilica di Sant’Elena, Sant’Efisio, Sant’Agata, la chiesetta di Bonaria e la chiesa ortodossa San Giuda Taddeo. Ci si potrà addentrare anche nel parco di Molentargius seguendo una serie di itinerari. Domenica alle 8, 45 con ritrovo in via Don Giordi, area verde a sinistra, è prevista una pedalata a cura dell’associazione Seguimi Asd. Ad accompagnare i visitatori ci saranno i volontari, i ragazzi delle scuole , le associazioni. Le visite ai fortini saranno a cura dell’associazione Amici dei fortini sabato solo nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30 domenica invece dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Un tuffo nella storia in uno scenario naturalistico unico, a due passi dal lago del Simbirizzi. Monumenti aperti inaugura a Quartu un ottobre all’insegna della cultura che proseguirà il fine settimana del 17 e 18 ottobre con Lollas con le case campidanesi aperte al pubblico e alla fine del mese con le giornate del Romanico.

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