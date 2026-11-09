Via Roma, la passeggiata intitolata ad Antonio Romagnino 

Antonio Romagnino, scrittore, giornalista e insegnante, diceva sempre che fosse necessario attraversare la città con lo sguardo rivolto verso l’alto. Per scorgere le facciate dei palazzi, storici e contemporanei, che non sono semplici architetture, ma pezzi di un mosaico allo stesso tempo antico e moderno. Per lui era un modo per conoscere meglio la sua Cagliari che ha raccontato in tanti libri e negli articoli pubblicati su L’Unione Sarda, di cui è stato per molti anni autorevole collaboratore nella pagina della cultura. Ora la sua città gli dedica ufficialmente, con la posa di due targhe commemorative, la nuova passeggiata in via Roma, tra i portici e l’area portuale. Domani alle 11.30 la cerimonia organizzata dal Comune è anche l’occasione per ricordarlo a 15 anni dalla morte. L’appuntamento è per le 11.30 in corrispondenza della via Lepanto: saranno presenti il sindaco Massimo Zedda e gli assessori Maria Francesca Chiappe e Yuri Marcialis. La giornalista Maria Paola Masala ripercorrerà i momenti più significativi dell’esperienza umana e intellettuale di Antonio Romagnino. La seconda targa sarà sistemata sulla passeggiata all’altezza della Rinascente. Lo scrittore amava profondamente l’articolata trama della “città del sole”. Aveva una visione ampia. Con una prosa vivace e fluente ha descritto il passato dei quartieri, il tessuto sociale, gli scenari di una comunità che ha visto crescere e svilupparsi. Rivolgeva lo sguardo verso l’alto ma amava anche conversare con le persone per recuperare storie e memorie. In tanti lo ricordano con grande nostalgia nella sua casa, piena di luce e di libri, proiettata su Monte Urpinu. Ci manca tanto il “Professore”. ( ma.ra .)

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