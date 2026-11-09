Nuova Knesset, la presidenza il primo nodo 

TEL AVIV. Incarico alla mano, per Gadi Eisenkot è partito il conto alla rovescia per la formazione del nuovo governo: quattro settimane, con una possibile estensione di due, per trovare una quadra innanzitutto tra gli stessi membri del Blocco del Cambiamento. Al cui interno si scontrano visioni strategiche opposte: quella di Eisenkot che vorrebbe far giurare nel più breve tempo possibili un “governo di emergenza”, ma di minoranza, a cui gradualmente si potrebbero aggregare altri. Sono 48 gli eletti che finora hanno aderito ai quattro principi posti dall’ex capo di Stato maggiore incaricato di formare un esecutivo. E la visione di Avigdor Liberman, l’uomo duro della politica israeliana, che invece ha posto un veto a un governo che si basi sull’appoggio esterno di almeno 13 parlamentari arabi.

La trattativa

«Ci ritroveremmo ad elezioni a stretto giro e Netanyahu con 70 seggi», continua a ripetere Liberman, spingendo su una strategia diversa: prendere più tempo e portare avanti una solida trattativa con i partiti ultraortodossi a cui il Change Bloc ha aperto. Si tratta però di un clamoroso voltafaccia rispetto alla promessa elettorale del blocco, che si era impegnato a non includere chi non serve lo Stato con servizio militare o civile. E che ha portato la terza gamba dell’alleanza, l’ex premier Naftali Bennett, a un silenzio stampa che si protrae da giorni. Nel frattempo, il banco di prova della tenuta del blocco che ambisce a mettere fine all'era Netanyahu passa al Parlamento, che martedì aprirà la sua sessione inaugurale. «La nuova Knesset deve agire immediatamente per sostituire il Presidente, nominare un nuovo Controllore dello Stato, promulgare una legge che limiti il mandato del premier. Questo è il giusto ordine di priorità. Chiunque suggerisca diversamente, è semplicemente un idiota», ha inveito Liberman su X, anche qui contraddicendo la linea degli alleati che vorrebbero invece portare in plenaria in primis l'annullamento delle leggi sul sistema giudiziario.

La replica

«Se Liberman desidera un governo che non recluti gli ultraortodossi e che non abroghi le leggi del golpe giudiziario, è libero di formarne uno con Netanyahu», è stata la risposta della quarta testa del campo, il leader dei Democratici Yair Golan. Per cercare di restituire un'immagine unitaria, Eisenkot e Liberman si sono incontrati esprimendo «la piena fiducia nella possibilità di formare un governo stabile per una legislatura di quattro anni». Il vero fulcro dell’incontro era concordare la figura del nuovo Presidente della Knesset, al posto di Amir Ohana del Likud: l’accordo è che sarà un esponente del partito Yashar, e forse Eisenkot stesso. Questa è una vittoria per il leader incaricato, perché gli permette di mantenere nelle mani nel suo partito un ruolo chiave, anche nell'eventualità in cui, esaurito il mandato esplorativo senza successi, andasse a finire con un governo di unità con il Likud, a cui Liberman e Lapid sono i meno propensi ad aggregarsi.

Netanyahu

Dal canto suo, l’ormai premier di transizione Benjamin Netanyahu continua a ribadire la necessità di un governo di unità nazionale, ma solo a sua guida. Una finestra negoziale che i commentatori non danno ancora per morta, ma che si ripresenterà solo più avanti, o a fronte di una possibile ripresa della guerra con l'Iran. Fintato che il Change Bloc non porta una squadra al giuramento di fiducia, le chiavi del Paese rimangono in mano a Netanyahu, inclusa la questione critica della definizione del nuovo pacchetto di aiuti militari Usa. L’obiettivo d'Israele è chiudere la nuova intesa entro fine anno.

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