Nvidia, Huang ammette l’affaire con la “spia cinese” 

Washington. L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ammette una relazione extraconiugale con una donna che l'intelligence americana sospetta essere una spia cinese. Uno scandalo che scuote il colosso dei chip e mette a rischio la posizione del manager, volto del boom dell'intelligenza artificiale, finito sotto indagine da parte del consiglio di amministrazione.

«Devo delle scuse alla mia famiglia», ha detto Huang davanti ai dipendenti dell'azienda, fra cui i figli Madison e Spencer, riferendosi alla relazione con Alice Huang, ex dirigente di una società partner e cliente di Nvidia. La vicenda ha allarmato gli investitori: il titolo è arrivato a perdere l'8,8% a Wall Street, bruciando 400 miliardi di dollari di capitalizzazione, prima di ridurre le perdite intorno al 4%.

Sono già iniziate le pressioni sul cda perché Huang resti alla guida dell'azienda. A difenderlo sono intervenuti esponenti di primo piano della Silicon Valley, da Elon Musk al finanziere Bill Ackman. Anche Donald Trump si è schierato a suo favore: «È una brava persona, ha fatto un grande lavoro per gli Stati Uniti. Penso che dovrebbe restare come amministratore delegato».

Ma il rapporto tra il presidente e Huang è sotto osservazione delle autorità americane: considerato il ruolo strategico di Nvidia nella competizione tecnologica con la Cina, la vicenda ha implicazioni per la sicurezza nazionale. Il blocco delle esportazioni di chip verso Pechino è uno degli strumenti centrali della strategia americana per conservare il primato nell'intelligenza artificiale. Secondo indiscrezioni, Trump era stato informato dei sospetti dell'intelligence nei mesi scorsi, ma avrebbe evitato di intervenire anche per non compromettere la visita di Stato in Cina.

Per il cda «non ci sono ragioni per ritenere che la sicurezza nazionale o i segreti di Nvidia siano stati compromessi». Huang resterà in carica durante gli accertamenti e ha assicurato la propria collaborazione ma il suo futuro resta incerto.

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