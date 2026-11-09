Concorsi di Medicina pilotati, assolto l’infettivologo Galli 

Milano. Si è chiusa con una piena assoluzione la vicenda giudiziaria di Massimo Galli, l'infettivologo e docente in prima linea durante la pandemia di Covid, finito imputato in un filone dell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati alla Facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano.

La Corte d’Appello lo ha scagionato anche per la residua accusa di falso contestata a causa di un verbale che, in sostanza, è risultato con un orario non rettificato. I giudici, dichiarando che «il fatto non sussiste», hanno cancellato la condanna a un anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado nel luglio di due anni fa solo al primario, ora in pensione, del Sacco. Il quale ha accolto «con profonda soddisfazione» la decisione. La sentenza dei giudici, ha commentato in una nota, «riconosce la fondatezza di quanto ho sempre sostenuto e che attendevo con fiducia e determinazione». Questo processo, ha aggiunto, «ha inciso profondamente sulla mia vita personale e professionale. Ho affrontato le accuse nel rispetto della giustizia, senza rinunciare a difendere la mia onestà e il significato di una vita dedicata alla cura dei pazienti, alla ricerca e alla formazione dei medici».

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