Saba: torno a fare il sindaco di Ottana, ho fiducia nei giudici 

Primo passo, la convocazione di un Consiglio comunale «aperto alla cittadinanza», ma anche la conferma della Giunta che aveva nominato quando si trovava agli arresti domiciliari, con decreti poi dichiarati illegittimi dal Tar. Tanto che il ricorso al Consiglio di Stato, alla luce dei nuovi sviluppi, potrebbe diventare superfluo. Franco Saba, il sindaco rieletto lo scorso 9 giugno per il terzo mandato, finito prima ai domiciliari e poi in carcere, infine rimesso in libertà il 4 novembre, ieri mattina è tornato in Comune dopo l’indagine che lo vede coinvolto per una presunta tentata concussione: avrebbe cercato di favorire l’assunzione dell’ex consigliere di maggioranza Fabrizio Porcu. L’era del commissario Giovanni Mario Basolu, nominato dalla Regione dopo la sospensione di Saba per effetto della legge Severino, si è conclusa il 5 novembre. Saba è da subito operativo, ma i due si incontreranno mercoledì per un passaggio di consegne. Ieri, il sindaco è tornato in Municipio e non si è sottratto alle domande, parlando ai microfoni di Videolina.

L’amarezza

«C’è molta amarezza, ma sono felice di tornare ad amministrare il mio Comune, che mi vuole bene. La gente ci ha votato e ci ha accolto davvero bene», ha detto Saba, raccontando le emozioni del rientro dopo oltre cinque mesi lontano dal palazzo comunale. «Per me oggi è il 9 giugno», ha aggiunto, facendo riferimento al giorno della rielezione. «La prima cosa che faremo sarà un Consiglio comunale aperto, per abbracciare la comunità di Ottana».

Il carcere

Un ritorno che, nelle parole del sindaco, non cancella quanto accaduto in questi 167 giorni, di cui 27 trascorsi in carcere. Un periodo che ha lasciato segni profondi anche sul piano personale e familiare. Tra i momenti che non potrà recuperare c’è la laurea della figlia, celebrata mentre lui si trovava nel carcere di Massama. «Non ho potuto neanche farle gli auguri. Quando sono tornato a Ottana abbiamo fatto delle foto perché lei avesse almeno un ricordo con il padre», ha raccontato. Tra i momenti persi ha parlato dei funerali degli amici ai quali non ha potuto partecipare, i matrimoni nei quali non ha potuto fare gli auguri. «Sono tutte occasioni che non recuperi».

Il ritorno

Adesso, però, per Saba è la fase del ritorno all’attività amministrativa, mentre resta aperta quella giudiziaria. Un’amministrazione sospesa sul verdetto dei giudici. Il processo per tentata concussione è iniziato davanti al Tribunale di Nuoro. Il sindaco, che rimane imputato insieme a Fabrizio Porcu, ribadisce la propria fiducia nella magistratura e respinge le accuse. «Ho fiducia nella magistratura. Ribadisco che ho sempre fatto gli interessi della mia comunità, non i miei interessi privati. Sono sicuro che alla fine la verità verrà a galla». Non una parola sulle minacce, o sulle accuse finite sui muri del cimitero del paese che, bisogna ricordarlo, nel 2024 fu fatto oggetto di un attacco durissimo: una bomba in Municipio. Oggi però, sul tavolo dell’amministrazione ci sono i problemi del paese e le questioni in sospeso durante la gestione commissariale. Il primo appuntamento sarà il confronto con la cittadinanza, annunciato dallo stesso Saba come un modo per ritrovare il contatto con la comunità dopo mesi segnati dalla vicenda giudiziaria e dalla sospensione dalla carica.

Giudizio sospeso

Ma la Severino è dietro l’angolo. La Procura, contro la decisione del Tribunale del Riesame che ha ritenuto non sussistenti più le ragioni delle misura cautelare, potrebbe proporre ricorso per Cassazione. Un accoglimento farebbe ripartire la sospensione, oppure porre la parola fine in attesa della pronuncia dei giudici di primo grado.

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