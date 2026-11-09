La Francia accusa l’Iran: Teheran è responsabile degli attacchi ai frigoriferi 

Parigi. Parigi accusa Teheran di essere responsabile degli attacchi ai frigoriferi che hanno paralizzato i supermarket, ma anche le sedi della banca del sangue, in Francia. «Sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco ricade sul Corpo dei Guardiani della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Si tratta di un attacco di portata e aggressività senza precedenti», ha tuonato il capo della diplomazia francese, Jean-Noël Barrot, a margine del G7 Esteri nella capitale d'oltralpe dove l'allarme sulla guerra ibrida in Europa ha tenuto banco.

«Dobbiamo essere uniti», ha ribadito il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, nella prima giornata di lavori nel Salone dell'Orologio del Quai d'Orsay, tante volte teatro di storici accordi diplomatici, «dobbiamo dare un segnale forte di risposta a chi cerca di provocare il caos in Europa e in Occidente. Da dovunque vengano questi attacchi, sono attacchi ostili».

La linea di Roma ha trovato non soltanto ascolto fra i 7 Grandi riuniti sulle sponde della Senna, ma anche un importante e inatteso rilancio con Jean-Noel Barrot, padrone di casa per la presidenza di turno francese del G7. Proprio da lui, poco dopo che era stata diffusa la notizia di un'inchiesta in Francia sulla mano dei Pasdaran dietro l’offensiva hacker che ha messo fuori uso i frigoriferi, è arrivato il rilancio politico dell’iniziativa giudiziaria: «Abbiamo convocato l'ambasciatore iraniano in Francia per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave. Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco».

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