Continuità aerea, 10 milioni dal Governo 

Dieci milioni di euro per salvare la continuità territoriale aerea della Sardegna. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge infrastrutture che prevede uno stanziamento fino a 10 milioni per il 2026, destinato a fronteggiare l'aumento eccezionale dei costi del carburante per l'aviazione. Una misura che arriva in un momento particolarmente delicato per i collegamenti dell'Isola, alle prese con l’annunciato addio di Aeroitalia proprio a causa dei rincari sul cherosene.

Secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il provvedimento rientra nell'impegno del ministro Matteo Salvini per garantire ai sardi la possibilità di spostarsi per motivi di lavoro, studio, salute e necessità familiari. L'obiettivo è ridurre gli svantaggi dell'insularità e assicurare collegamenti regolari con il resto del Paese.

«La continuità territoriale non è un privilegio né una concessione, ma un diritto fondamentale dei cittadini sardi», sottolinea Alberto Di Rubba, deputato e commissario regionale della Lega. «Significa garantire a studenti, lavoratori, famiglie e imprese la possibilità di spostarsi, raggiungere il resto del Paese e accedere ai servizi senza subire ulteriori svantaggi legati alla propria posizione geografica». Per Di Rubba si tratta di una questione che riguarda non soltanto la qualità della vita, ma anche le opportunità economiche e la competitività dell'intera Isola.

La lente

Intanto, mentre il governo interviene sui trasporti e approva il Decreto Bollette, la legge di bilancio 2027 finisce sotto la lente della Corte dei conti. Durante le audizioni davanti alle commissioni Bilancio del Parlamento, i magistrati contabili hanno evidenziato diverse criticità della manovra, a cominciare dalla natura delle coperture finanziarie. Soltanto il 30% delle entrate previste ha carattere strutturale, mentre il 25% è costituito da risorse temporanee e il restante 45% da anticipi di gettito. Una situazione che, secondo la Corte, rischia di scaricare sulle prossime leggi di bilancio il costo della conferma delle agevolazioni. Molte misure, infatti, sono concentrate esclusivamente sul 2027 e spetterà al prossimo Parlamento decidere se prorogarle.

I dubbi

Le osservazioni riguardano anche la progressività dell’Irpef, la rivalutazione delle pensioni e i tagli al personale scolastico, che raggiungono complessivamente 14.808 unità considerando anche la precedente manovra. Critiche pure alla rateizzazione decennale del Superbonus, che rischia di ridurre la liquidità delle imprese, e alle disposizioni sulla sanità, che potrebbero limitare l'autonomia delle Regioni.

Preoccupazioni condivise dall’Ance, che denuncia anche l'assenza di interventi contro il caro materiali e i tagli agli investimenti degli enti locali. Il governo valuta intanto possibili modifiche durante l'iter parlamentare, dalle pensioni al bonus mamme, mentre dall'Ecofin arriva il via libera alla clausola di salvaguardia che consente maggiore flessibilità per le spese della difesa.

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