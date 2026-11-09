Presidenza Anac, slitta la decisione: dubbi sul capo di gabinetto del Mit 

Il nome verrà da Matteo Salvini ma la decisione finale sarà di Giorgia Meloni. Per ora, comunque, è slittata. In Consiglio dei ministri non se ne è parlato. E servirà ancora qualche giorno al governo per scegliere il profilo da designare come nuovo presidente dell’Anac, dopo il cortocircuito che ha portato al passo indietro del leghista Trifone “Nuccio” Altieri, a 24 ore dalla sua indicazione nel Consiglio dei ministri di giovedì sera.

L’intenzione annunciata dal leader della Lega alla vigilia, di chiudere la partita nel Cdm con cui si è aperta la settimana, è sfumata dopo fitti contatti con Palazzo Chigi. Lo slittamento si è intuito sin dal mattino, quando Salvini ha sottolineato che «l'importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta». Quasi contemporaneamente filtrava il disappunto di Giorgia Meloni, che avrebbe preferito un epilogo più fluido e rapido e invece ha dovuto fare i conti con le polemiche sollevate dalle opposizioni e con il passo indietro di Altieri. Ora va cercata una soluzione alternativa. Per ora non avrebbe convinto la premier l’idea di proporre Alfredo Storto, magistrato del Tar del Lazio, oggi capo di gabinetto al Ministero dei trasporti guidato da Salvini, dove è stato anche capo dell’ufficio legislativo quando era ministro l’ex M5s Danilo Toninelli. Astrattamente avrebbe un profilo ideale dal punto di vista istituzionale ma ci sarebbe una questione di opportunità da valutare con attenzione.

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