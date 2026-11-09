SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Roma.
10 novembre 2026 alle 00:10

Si costituisce l’investitore in monopattino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. Addolorato e angosciato per quanto avvenuto, una fuga dovuta al panico dopo aver visto il sangue. È quanto detto davanti agli inquirenti dal 51enne che venerdì scorso a bordo di un monopattino ha investito, uccidendolo, il fisico Roberto Cervellati. L’indagato, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso dai pm di Roma, si è costituito ai carabinieri ieri mattina accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Federico Puggioni. Davanti ai militari dell’Arma, l’uomo ha fornito una sua versione su quanto avvenuto. Dopo aver investito Cervellati ha affermato di essere caduto e una volta in piedi si sarebbe fatto dare telefono cellulare da un passante, che era intervenuto sul posto, per dare le indicazioni dei soccorsi. A quel punto si è accorto del sangue e delle condizioni del 92enne e preso dal panico si è allontanato con il monopattino comprato tre giorni prima e che utilizzava per andare al lavoro. Dopo avere letto della morte dello scienziato ha deciso di costituirsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Saba: torno a fare il sindaco di Ottana, ho fiducia nei giudici

Subito un Consiglio comunale e la conferma della nuova Giunta 
Fabio Ledda
I provvedimenti

Continuità aerea, 10 milioni dal Governo

Manovra, allarme della Corte dei Conti: «Il 70% delle entrate è temporaneo»  
I casi

Crolla il balcone, muore un operaio

Napoli, un collega si è salvato per miracolo: i due lavoravano in nero 
Israele

Nuova Knesset, la presidenza il primo nodo

Visioni opposte tra alleati, Liberman: «Bisogna agire immediatamente» 