Si costituisce l’investitore in monopattino 

ROMA. Addolorato e angosciato per quanto avvenuto, una fuga dovuta al panico dopo aver visto il sangue. È quanto detto davanti agli inquirenti dal 51enne che venerdì scorso a bordo di un monopattino ha investito, uccidendolo, il fisico Roberto Cervellati. L’indagato, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso dai pm di Roma, si è costituito ai carabinieri ieri mattina accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Federico Puggioni. Davanti ai militari dell’Arma, l’uomo ha fornito una sua versione su quanto avvenuto. Dopo aver investito Cervellati ha affermato di essere caduto e una volta in piedi si sarebbe fatto dare telefono cellulare da un passante, che era intervenuto sul posto, per dare le indicazioni dei soccorsi. A quel punto si è accorto del sangue e delle condizioni del 92enne e preso dal panico si è allontanato con il monopattino comprato tre giorni prima e che utilizzava per andare al lavoro. Dopo avere letto della morte dello scienziato ha deciso di costituirsi.

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