Report, partenza lenta senza Ranucci Di Pasquale: «Contenti del risultato» 

«Mi sono rivista con mia figlia e mio marito. Ho notato tutti i difetti, cose che devo imparare a controllare, devo essere un po’ più calma». Lo ammette Claudia Di Pasquale all’indomani del debutto alla co-conduzione di Report su Rai3 con Daniele Piervincenzi. Ma non vuole sentir parlare di ascolti deludenti né di «metodo Report», nel senso di inchieste a tesi, e sottolinea: «Era l’inizio, possiamo solo migliorare». Quanto a Sigfrido Ranucci, «non ci siamo sentiti». Mentre Milena Gabanelli le ha mandato l’in bocca al lupo prima della messa in onda. I numeri dell’Auditel segnalano il calo: la prima puntata della nuova stagione, con un’inchiesta sul cantiere navale Vittoria e sui tentativi di depistaggio di Valter Lavitola, ha raccolto 1 milione 182mila telespettatori pari al 6.6% di share, dati inferiori rispetto al debutto del 2025, con 1 milione 669mila spettatori e il 9.3%. Meglio avevano fatto anche le prime puntate nel 2024 (2,6 milioni pari al 13.8% con il caso Boccia-Sangiuliano), nel 2023 (11.4%), nel 2022 (8.9%) e nel 2021 (10.4%). E meglio ha fatto ieri sul Nove Che Tempo Che Fa, secondo programma della serata con 1 milione 849mila spettatori e il 10.6%. «Siamo molto contenti di questo risultato: non sapevamo cosa ci dovessimo aspettare, era un'incognita», ha spiegato Di Pasquale a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. «Ranucci avrebbe fatto di più?», ha chiesto Giorgio Lauro. «Possibile», ha risposto la giornalista.

RIPRODUZIONE RISERVATA