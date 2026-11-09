Crolla il balcone, muore un operaio 

NAPOLI. Alessandro avrebbe compiuto 43 anni a dicembre; Daouda ne aveva 48. Erano entrambi al lavoro ma non sono più tornati a casa. Si allunga l’elenco delle morti bianche in Italia: due le vittime nelle ultime 24 ore, una a Napoli, l’altra a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Accomunati nella tragedia ma non nell'applicazione della legge in materia di lavoro.

In Campania

Alessandro Turiello era impegnato nella ristrutturazione di un B&B in via Matteo Renato Imbriani, in centro a Napoli, senza alcun contratto quando questa mattina ha ceduto la soletta del balcone in cui si trovava, precipitando al suolo da un’altezza di circa 10 metri. Salvo in extremis un suo collega, che si è salvato aggrappandosi alla ringhiera. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco, i due operai stavano lavorando con il piccone e a un certo punto il balcone si è ribaltato come una botola, rimanendo comunque attaccato al palazzo: nessuno sgombero ma l'accesso ai balconi è stato vietato. Per Turiello inutili i soccorsi, solo lo strazio dei familiari arrivati subito sul posto. Sul caso, insieme alle verifiche dei vigili del fuoco, indaga la Polizia, coordinata dalla sezione Lavoro e colpe professionali della Procura di Napoli (pm Manuela Persico, procuratore aggiunto Antonio Ricci): al momento si ipotizzano contro ignori i reati di omicidio e crollo colposi, in attesa degli accertamenti sul lavoro nero. Secondo i dati della Cgil, si tratta della 64ª vittima in Campania mentre sono oltre 700 le morti bianche in Italia dall'inizio del 2026.

In Toscana

Daouda Ndoye, di origine senegalese e residente a Lucca, un contratto regolare ce l’aveva: era impiegato come operaio da Autostrade per l'Italia. La scorsa notte era di turno per i normali controlli sull'autostrada A11 quando all'altezza del casello di Prato Est nel territorio comunale di Campi Bisenzio, è stato investito da un'auto condotta da un 71enne, che si fermato dopo l'incidente. L’operaio era in corsia di emergenza poi, uscito dal veicolo, è stato travolto dalla vettura. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, chiede una verifica sulle condizioni di lavoro nei cantieri notturni: «Giusto lavorare di notte, sappiamo quanto disagio altrimenti ci sarebbe durante il giorno» lungo le direttrici autostradali, ma «tutto questo - chiarisce - deve avvenire in assoluta e grande sicurezza». Nel frattempo le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per oggi quattro ore di sciopero».

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