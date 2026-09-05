SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Maracalagonis.
06 settembre 2026 alle 00:11

«Valutate lo stop ai lavori di Terna» 

La sindaca Fadda contro i cantieri in corso da anni sulle strade 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Danni e disagi per le attività economiche, nessuna convenzione col Comune e pesante impatto ambientale sul territorio». La sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, rompe gli indugi e attacca i lavori in corso da parte di Terna sul territorio comunale e lungo la viabilità di competenza della Città Metropolitana «che attraversa il centro abitato». Lo fa, subito dopo la convocazione di un vertice della stessa Città Metropolitana, scrivendo al Prefetto, alla Città Metropolitana, alla Regione, al ministero dell’Ambiente, a Terna, alla Polizia locale, all’ufficio tecnico del Comune, all’Ispettorato del lavoro di Cagliari, ai carabinieri di Maracalagonis e alla Questura.

L’accusa

«L’amministrazione cittadina», ha scritto la sindaca, «rileva che gli interventi stanno determinando rilevanti disagi alla circolazione, ai cittadini e alle attività economiche» senza «un adeguato coinvolgimento dell’Ente nella programmazione e nel coordinamento delle attività di cantiere».

Poi Fadda ricorda che il Comune «aveva presentato, oltre quattro anni fa, le proprie osservazioni» sulla convenzione proposta da Terna, ritenendola «del tutto inadeguata rispetto agli impatti sul territorio». E «allo stato degli atti» in Municipio, «non risulta sottoscritta alcuna convenzione, né esiste un cronoprogramma, né è mai stato effettuato un sopralluogo congiunto con l’Ente. Non risultano inoltre corrisposte somme o misure compensative legate agli impatti dei lavori».

La richiesta

Ora la sindaca chiede con urgenza «di verificare la completezza e la regolarità delle autorizzazioni per l’occupazione della strada e le modifiche alla viabilità». Inoltre «di valutare, in via cautelativa, la sospensione immediata dei lavori fino al completamento dei controlli, qualora emergano irregolarità o carenze autorizzative».

In ogni caso si dice «pronta a collaborare alla realizzazione delle opere strategiche purché eseguite nel rispetto della normativa vigente» e chiede «la convocazione con urgenza di un tavolo istituzionale tra Prefettura, Città Metropolitana, Regione, Terna e Comune per definire le modalità di prosecuzione degli interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«La Sardegna è ora la cayenna d’Italia»

Preoccupa l’affollamento dei penitenziari  «La situazione è diventata insostenibile» 
La tragedia

«Filippo e Gabriele per sempre con noi»

Fiori, fuochi d’artificio e messaggi per i due ragazzi morti al Poetto di Quartu 
Roberto Carta
Il caso segnalato anche alla Corte dei Conti e all’Eppo, la magistratura dell’Unione europea

«Sequestrate il cantiere del parco eolico»

Esposto in Procura contro le pale tra Ittiri e Villanova Monteleone 
Alessandra Carta
Pd.

Festa dell’Unità ad Alghero

Emanuele Floris
Matrimonio milionario

San Pantaleo blindata e lo sposo olbiese canta con Giorgia

Lunga notte di festa sulla nave Agata, concerto del frontman dei Coldplay 
Andrea Busia
Il dibattito

Scontro Monti-Vannacci a Cernobbio

Il senatore: «Combatterò il tentativo di ricostruire la retorica del fascismo» 