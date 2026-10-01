SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Scuola.
02 ottobre 2026 alle 00:20

Valditara premia lo studente che salvò la prof accoltellata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha consegnato una medaglia al merito al 13enne di origine congolese che il 18 settembre scorso, alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma, intervenne per fermare un compagno che aveva accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, dopo averle spruzzato spray urticante. «Siamo orgogliosi di te», ha detto Valditara, definendo il gesto «molto nobile» e un esempio di coraggio, solidarietà ed empatia.

Intanto, nella periferia della Capitale, sono partiti i primi controlli dell’anno scolastico con i metal detector, dopo una segnalazione della dirigente di un istituto del Casilino. Critiche la Flc Cgil e la Rete degli studenti medi del Lazio.

Al Senato, durante il question time, Valditara ha rivendicato l’azione del Governo sull’integrazione degli studenti stranieri e ha respinto le accuse dell’opposizione. Sul cartello «Qui nessun* è stranier*», rimosso alla primaria Daneo di Genova, ha precisato che l’intervento è stato della polizia municipale e non del ministero, criticando l’uso dell’asterisco perché, ha sostenuto, l’italiano non conosce il neutro. La senatrice Pd Cecilia D’Elia ha replicato contestando la linea del Governo e richiamando il limite agli alunni stranieri nelle classi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Aeroporti, 30 milioni bloccati per la società unica che non c’è

Nel Documento finanziario nessuna traccia di quei fondi 
sentenza

Pranzo in pieno Covid alle terme di Sardara, condannati in quattro

Un anno e mezzo agli ufficiali della “Sassari”, otto mesi al manager e al sindaco di Mandas 
Francesco Pinna
Camera.

Legge elettorale, primo scoglio superato

Bocciate a voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità dell’opposizione 
Trasporti

Stop ai treni tra Oristano e San Gavino

Domani e domenica, e poi il 17 e 18 ottobre, si viaggerà sui bus sostitutivi 
Marco Noce
Caso Garlasco

Sempio, i Poggi non saranno parte civile

I consulenti della Procura: il Dna sulle unghie di Chiara non è contaminato 
roma

Sgarbi in terapia intensiva: «Condizioni critiche ma stabili»

Apprensione per lo storico dell’arte e politico ricoverato da mercoledì al Gemelli  