Valditara premia lo studente che salvò la prof accoltellata 

Roma. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha consegnato una medaglia al merito al 13enne di origine congolese che il 18 settembre scorso, alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma, intervenne per fermare un compagno che aveva accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, dopo averle spruzzato spray urticante. «Siamo orgogliosi di te», ha detto Valditara, definendo il gesto «molto nobile» e un esempio di coraggio, solidarietà ed empatia.

Intanto, nella periferia della Capitale, sono partiti i primi controlli dell’anno scolastico con i metal detector, dopo una segnalazione della dirigente di un istituto del Casilino. Critiche la Flc Cgil e la Rete degli studenti medi del Lazio.

Al Senato, durante il question time, Valditara ha rivendicato l’azione del Governo sull’integrazione degli studenti stranieri e ha respinto le accuse dell’opposizione. Sul cartello «Qui nessun* è stranier*», rimosso alla primaria Daneo di Genova, ha precisato che l’intervento è stato della polizia municipale e non del ministero, criticando l’uso dell’asterisco perché, ha sostenuto, l’italiano non conosce il neutro. La senatrice Pd Cecilia D’Elia ha replicato contestando la linea del Governo e richiamando il limite agli alunni stranieri nelle classi.

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