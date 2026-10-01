Cagliari, roulette russa per i pedoni 

Attraversamenti sbiaditi, poco illuminati o troppo distanti tra loro. Auto che non rallentano e pedoni che, spesso e volentieri, finiscono per attraversare dove non dovrebbero. Un viaggio per le strade di Cagliari per raccontare la sfida di chi si muove a piedi: da via San Bendetto a viale Colombo, da Is Mirrionis a via Bacaredda, fino alle nuove rotonde e agli attraversamenti del centro. Sono 93 le persone investite da gennaio ad oggi in città: un dato in crescita, confermato dalla Polizia Locale. E non fa eccezione il tratto di via Roma davanti al Municipio, nella foto di Max Solinas .

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