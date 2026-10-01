Sgarbi in terapia intensiva: «Condizioni critiche ma stabili» 

Grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi. Trasportato d'urgenza mercoledì al policlinico Gemelli di Roma a causa di una «insufficienza respiratoria», è ricoverato in terapia intensiva. In serata è arrivato il primo bollettino medico in cui è stato reso noto che le sue condizioni «pur critiche sono attualmente stabili». Il quadro è, dunque, delicato e le prossime ore potrebbero essere importanti per capire l'evoluzione della situazione. Nel pomeriggio di giovedì è arrivata al Gemelli la figlia Evelina che ha avuto modo di entrare nella terapia intensiva per qualche minuto. «Evelina voleva vedere il papà - ha spiegato l'avvocato della donna, Lorenzo Iacobbi, prima di lasciare l'ospedale - Appena ha saputo è venuta a Roma. Le condizioni sono al momento critiche, speriamo migliorino nelle prossime ore». Poi ha sottolineato: «È da più di un anno che ci battiamo perché venga tutelato l'uomo e non il personaggio».

I problemi di salute

Il critico d'arte da tempo ha problemi di salute. Lo scorso anno era già stato ricoverato al Gemelli per l'aggravarsi delle sue condizioni dovute a una sindrome depressiva che lo affliggeva e al rifiuto di alimentarsi (era stato lo stesso Sgarbi a raccontare di essere arrivato a pesare 59 chili). Una depressione di cui lui stesso aveva poi parlato («Come abbiamo il corpo, così esistono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare. Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta», aveva spiegato in un'intervista) e da cui sembrava essersi ristabilito.

Le difficoltà in passato

Del resto non ha mai fatto mistero dei guai, sia giudiziari che fisici. Come quando rivelò nel marzo 2021 di essere in cura per un tumore alla prostata. Tornando ancora più indietro, era il 2016, il ricovero urgente a Modena per problemi al cuore: un'ischemia mentre era in viaggio e un intervento per un'angioplastica coronarica. Tra le ultime apparizioni pubbliche lo scorso maggio a Ferrara, quando ha partecipato alla festa per i 150 anni del Corriere della Sera a Ferrara, poi a luglio, ospite a Bergamo di La Milanesiana, il festival culturale diretto dalla sorella Elisabetta, e ad agosto a Rovereto per tracciare la rotta del museo Mart di cui è presidente.

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