Us Open, soltanto Darderi nella seconda settimana 

New York. Ci sarà un solo italiano nella seconda settimana del singolare maschile agli Us Open: è Luciano Darderi che batte in tre set Dane Sweeny nel terzo turno e “vendica” Lorenzo Musetti che era stato estromesso dallo stesso avversario. L'azzurro d’Argentina, numero 22 del mondo, si impone sull'australiano (numero 123) col punteggio di 6-4 6-3 6-3 e affronterà negli ottavi (suo miglior risultato in carriera in uno Slam) il vincente della sfida tra la testa di serie numero uno Alexander Zverev e il cileno Alejandro Tabilo. Intanto ha già riguadagnato due posti in classifica, tornando al potenziale numero 22 Atp.

Flavio stanco

Una partita equilibrata, come da pronostico, per un set e mezzo. Poi il blackout, troppo prolungato per potervi mettere rimedio. Flavio Cobolli saluta gli Us Open nel terzo turno contro Alexander Blockx, un match chiuso in quattro parziali (6-7 6-3 6-0 6-3) che si potrebbe racchiudere però in tre atti: la lotta, gli undici game consecutivi vinti dal belga, le ultime - insufficienti - cartucce sparate dal romano. La prima ora abbondante è all'insegna di un tennis di grande intensità. A portarsi avanti tra i due è l'azzurro con un break sul 3-1, ma Blockx (classe 2005) si rifà sotto sul 4 pari. Il primo set si decide quindi al tiebreak, dove Cobolli si impone per 7-4. Nel secondo il copione resta lo stesso, con il tennista romano che si deve impegnare però un po' di più dell'avversario a tenere i propri turni di servizio. È il proverbiale settimo gioco a essergli fatale: dopo aver salvato una palla break, in pochissimo tempo, dal 7-6 3-2 a suo favore, Cobolli si ritrova 6-7 3-6 6-0: a quel punto, prova a staccare un attimo andando negli spogliatoi. Al rientro, Blockx vince il primo game ma l'azzurro si aggrappa al proprio servizio, annulla una chance per l'avversario e si rimette mentalmente in partita, tanto che quando poi subisce il break lo restituisce immediatamente. Sul 3 pari ha addirittura la possibilità per portarsi in vantaggio strappando la battuta al classe 2005, che però è bravo ad annullarla e chiudere 6-3.

Il romano è l'ennesima testa di serie a uscire dal tabellone maschile a Flushing Meadows: dopo Auger-Aliassime, Djokovic e Musetti - su tutti - saluta il torneo di casa anche Taylor Fritz, che dopo essere stato davanti per due set e un break sull'Arthur Ashe Stadium si fa rimontare dall'argentino Francisco Cerundolo: 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4.

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