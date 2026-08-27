Us Open, è subito Sonego contro Zverev 

L’ItalTennis è pronta per gli Stati Uniti. Saranno sette gli italiani che parteciperanno al tabellone principale maschile degli Us Open. Mancherà per un infortunio al ginocchio il numero 1 del mondo Jannik Sinner, ma un azzurro compare comunque nel match che apre il main draw. È Lorenzo Sonego, numero 91 della classifica mondiale, sorteggiato contro la testa di serie numero 1 del torneo, il tedesco Alexander Zverev (2 Atp). Sei i precedenti tra i due, tutti vinti dal teutonico, l’ultimo a Pechino lo scorso anno.

Gli avversari

Quattro gli italiani compresi nel seeding: il numero 5 Flavio Cobolli, opposto all’argentino Francisco Comesaña (123), match già disputato quest’anno a MonteCarlo e vinto dall’azzurro al set decisivo; il 13 Lorenzo Musetti, che esordirà contro il britannico Arthur Fery (37 Atp), avversario mai trovato prima; il 21 Luciano Darderi che attende un qualificato; il 30 Mattia Arnaldi, che affronterà per la prima volta in carriera l’australiano James Duckworth (79).

Un qualificato anche per Mattia Bellucci (96 Atp), mentre Matteo Berrettini (43) potrebbe essere il protagonista della last dance newyorkese dell’elvetico Stan Wawrinka (127 Atp). I due sono stati protagonisti a Wimbledon di un match vinto in cinque tiebreak dal romano. Chi passerà il turno, dovrebbe trovare al secondo turno il serbo Novak Djokovic (numero 4 del tabellone), che esordirà contro l’argentino Mariano Navone (numero 48 del mondo). Torna in campo anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del torneo, che sfiderà il russo Roman Safiullin (98).

Il femminile

Il main draw femminile è aperto dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, che inizierà il suo cammino contro la colombiana Camila Osorio (58 Wta), mentre la testa di serie numero 2 è la kazaka Elena Rybakina, che affronterà la statunitense Thea Frodin (580).

Due le italiane nel main draw. La testa di serie numero 19 Jasmine Paolini esordirà contro la slovena Veronika Erjavec (106 Wta), mentre Elisabetta Cocciaretto (66) affronterà la ceca Katerina Siniakova, numero 39 del mondo in singolare e la migliore nella specialità del doppio (tre i precedenti, con la marchigiana che si è aggiudicata solo il primo).

Qualificazioni bagnate

Nelle qualificazioni, ieri sera c’è stata anche la pioggia a fermare momentaneamente il programma. Nel maschile, Andrea Guerrieri dopo l’interruzione ha battuto 6-2, 6-4 il tunisino Aziz Dougaz, mentre nella notte sono scesi in campo Francesco Passaro contro il giapponese Shintaro Mochizuki e Francesco Cinà contro il cinese Yunchaokete Bu. Nel femminile, Lucrezia Stefanini si è imposta 6-4, 6-3 sulla statunitense Julieta Pareja.

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