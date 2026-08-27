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Centrodestra.
28 agosto 2026 alle 00:36

Salvini contro Fn e la “Lega nordista”  

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Un'apertura a Futuro nazionale crea scompiglio in FdI. Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli dice: «Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli». Passa meno di un’ora e arriva la gelida puntualizzazione da fonti del suo partito: «Sono parole a titolo personale. Non è la posizione di FdI». Intanto Matteo Salvini nemmeno nomina Vannacci per bocciare una sua idea: è una «sciocchezza senza capo né coda la proposta Più figli hai, più schede elettorale ti do». Ma ci sono anche le fibrillazioni interne al suo partito. Il governatore lombardo Attilio Fontana e il capogruppo Massimo Romeo, che chiedono più collegialità, si sono incontrati a Milano. Il leader leghista manda alcuni messaggi chiari: «Mantenendo solide le radici di autonomia e federalismo, la dimensione nazionale della Lega non si può mettere in discussione». Poi spiega di adorare «quelli che lavorano tanto e perdono poco tempo in beghe e polemiche». E allontana l’ipotesi di un nuovo congresso a breve: «Si è fatto l’anno scorso, all’unanimità. Ho 53 anni, non voglio fare il ministro e il segretario per tutta la vita, sono sicuro che ci sarà qualcuno che nei prossimi anni lo farà meglio di me, ma fino all’anno prossimo la mia unica ragione per alzarmi la mattina è fare ancora più grande la Lega e l’Italia».

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