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28 agosto 2026 alle 00:36

Caldo come ai Tropici: notti bollenti oltre i 30 gradi 

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L’Isola nella morsa della quinta ondata di calore: una notte tropicale senza precedenti, con 47 stazioni di rilevamento oltre i 30 gradi di temperatura minima durante la notte e il record di 33,9°C a Nebida. Chiuse ad Alghero le Grotte di Nettuno dopo due malori nelle scale. Poi, durante il giorno, la nuova fiammata: ieri toccati i 45,8°C a Oliena, oggi a Carbonia previsti picchi di 43. Intanto a Cagliari torna l’allerta da bollino rosso. Delitala (Arpas): «Stanotte forse torneremo a respirare».

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