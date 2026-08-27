Morta impiccata, un amico indagato per omicidio  

Catania. Un uomo è indagato per l’omicidio di Noemi Impellizzeri, 33 anni, trovata morta impiccata il 23 agosto nella sua abitazione di Riposto, nel Catanese, dove era divampato anche un incendio. Si tratta di un amico della donna, sposato e padre di due figli, che nega di essere stato il suo fidanzato. La Procura di Catania lo ha iscritto nel registro degli indagati come «atto dovuto» per consentire accertamenti irripetibili, dopo che l’autopsia non ha fornito un’indicazione univoca sulla morte.

La versione

Secondo il racconto dell’indagato, la notte precedente Noemi lo avrebbe contattato dicendogli di voler suicidarsi e mostrandogli la corda con cui si sarebbe impiccata, spiegandogli di aver visto su YouTube come fare il nodo. Lui, però, sostiene di non averle creduto. Il giorno dopo le avrebbe mandato diversi messaggi senza ricevere risposta, fino a recarsi nella casa intorno alle 2 del mattino, quando avrebbe trovato il corpo.

L’uomo sostiene di non aver chiamato subito le forze dell’ordine perché si sentiva in colpa per non aver dato credito alle parole della donna. Avrebbe invece telefonato ai familiari senza ottenere risposta. Poi la madre di Noemi lo avrebbe richiamato e insieme sarebbero tornati nell’abitazione, dove erano già presenti i vigili del fuoco. Il suo telefono è stato sequestrato per verificare contatti, spostamenti e ricostruire la sua versione.

Il legale Ivan Siragusa ribadisce l’innocenza dell’assistito, che avrebbe collaborato con gli investigatori e chiesto l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza.

La famiglia

Di diverso avviso i legali della famiglia, Francesco Strano e Valeria Raciti. Il perito di parte ha assistito all’autopsia e, secondo i difensori, vi sarebbero elementi per escludere il suicidio per impiccagione. Si attendono ora la perizia del medico legale nominato dalla Procura e gli altri accertamenti.

Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di Noemi, nella basilica di San Pietro a Riposto, gremita di persone. La madre ha invocato giustizia. La vittima lascia tre figli, due gemelli di 14 anni e una bambina di 12, che vivono con la nonna materna.

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