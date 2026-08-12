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Tonara.
13 agosto 2026 alle 00:24

Un’estate ricca per grandi e piccoli 

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Tonara si anima a festa con “E…state tonarese”, un ricco calendario di eventi che andranno avanti fino al 6 settembre, promosso dalla collaborazione tra Comune, Pro Loco e altre associazioni locali. Al centro del cartellone, avviato il 28 luglio, un’ampia varietà di appuntamenti dedicati ai bambini, manifestazioni sportive, musica, teatro, cinema, canto, feste popolari, trekking e iniziative legate alla cultura e alle tradizioni.

Dopo il successo del “Cantando Peppino Mereu”, gli organizzatori sono al lavoro per domani, con la serata “Cantando insieme” in piazza Berlinguer. Nel frattempo cresce l’attesa in vista della festa di Santa Maria del 29 e 30 agosto. «Al di là del numero degli eventi, uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è il lavoro condiviso tra istituzioni e tessuto associativo - spiegano i promotori - una sinergia che mette insieme competenze, energie e idee diverse, trasformando il calendario estivo in un progetto che coinvolge tutta la comunità». Al centro del programma, la valorizzazione del paese. «Un’estate - concludono gli organizzatori - che punta sull’aggregazione e sulla partecipazione, con l’obiettivo di offrire a ciascuno un motivo in più per vivere il paese e sentirsene parte». (g. i. o.)

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