Una nuova vita per il campo di Riu Saliu 

L’eco dei palloni che rimbalzano e il fruscio dei pattini non si fermano, ma si sovrappongono al suono dei cantieri in corsa. Il complesso sportivo di Riu Saliu, da sempre ritrovo fondamentale per generazioni di ragazzi a Monserrato, si prepara a un profondo restyling rimanendo un presidio vivo e aperto per le famiglie e le società cittadine. Diecimila metri quadrati di vita e aggregazione sociale al centro di un vasto piano di interventi che punta a rinnovare l’area senza interromperne l’energia, trasformando le opere di manutenzione nell’occasione per un rilancio complessivo dell’intero quartiere.

Si cambia

Sotto la grande cupola geodetica, punto di riferimento per diversi sport, e attorno ai campi da calcio a cinque e alla pista da pattinaggio, i lavori sono già entrati nel vivo. «Gli interventi sono partiti e in questa prima fase siamo concentrati sull’adeguamento e il rifacimento completo degli impianti», spiega Raffaele Nonnoi, assessore ai Lavori pubblici. Un’operazione ben strutturata e mirata a sanare ogni criticità: «Stiamo procedendo con la manutenzione straordinaria della copertura geodetica, il restyling degli spogliatoi, il consolidamento dei solai, l’impermeabilizzazione dei servizi igienici, oltre alla sistemazione degli intonaci e alla tinteggiatura».

I fondi

Ma i cantieri avviati rappresentano soltanto la prima tessera di un mosaico ben più ampio disegnato dalla giunta comunale. «Abbiamo inoltrato la richiesta per un finanziamento di circa un milione di euro destinato alla riqualificazione integrale dell’impianto», evidenzia il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci. Gli obiettivi a lungo termine prevedono la totale ristrutturazione degli spogliatoi, la nuova copertura per la pista da pattinaggio e il ripristino delle aree esterne, compreso il campo da tennis. «Confidiamo di ottenere queste risorse - rimarca il primo cittadino -, ma qualora il bando non dovesse andare a buon fine, l’amministrazione attingerà direttamente dall’avanzo di bilancio per valorizzare questa struttura. Si tratta di un autentico gioiello della nostra città, punto di riferimento anche per il campus estivo oltre che uno straordinario motore sociale che attira tantissime famiglie, contribuendo a migliorare la qualità della vita di tutto quanto il territorio».

Un impegno che intende sostenere le realtà associative locali. «La nostra priorità è mettere in campo ogni risorsa necessaria affinché questi spazi siano sempre più funzionali e accoglienti per i tantissimi giovani che ogni giorno praticano sport», conclude l’assessora allo Sport e alle Politiche giovanili, Fabiana Boscu.

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