Trovati i quadri rubati di Cezanne e Matisse 

BOLOGNA. I carabinieri di Parma hanno eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti delle cinque persone ritenute responsabili, tra l'altro, del furto di alcune opere d'arte compiuto lo scorso 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca, il museo di Mamiano di Traversetolo, nel Parmense in cui erano state trafugate le tele "Tasse et plat de cerises" di Paul Cezanne, "Les Poisson" di Pierre Auguste Renoir e "Odalisque Sur La Terrasse" di Henri Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli indagati, tutti originari della Moldavia, sono accusati anche di associazione per delinquere finalizzata ai furti. L’attività dei militari ha consentito di raccogliere elementi in ordine alla disponibilità, da parte degli indagati di armi e di ricostruire minuziosamente numerosi furti, 14 per l'esattezza, compiuti mediante il vero e proprio saccheggio di abitazioni, esercizi pubblici e aziende di Parma e province limitrofe.

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