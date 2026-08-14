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15 agosto 2026 alle 00:36

Meno caldo, forse è la volta buona 

Da domani si allenta la morsa dell’afa. In Sardegna allerta temporali 

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Roma. Si avvicina la fine della quarta lunga ondata di calore, che ha portato i termometri a 41 gradi in diverse città. La lunga fase di caldo intenso proseguirà, con temperature ben al di sopra della media stagionale, ma inizia il conto alla rovescia per domani, quando è atteso un primo cambiamento, con l'arrivo di una rapida perturbazione dal nord Europa. Già da oggi calano i bollini rossi per l'afa: saranno solo due le città (Bolzano e Bari), tra le 27 monitorate, e domani resterà solo in una.

Nell’Isola

In Sardegna per oggi la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta arancione fino alle 18, potrebbero esserci temporali sulle aree dell’Iglesiente, del Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura, e Logudoro.

Per domani l’Arpas prevede cielo generalmente poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani e sviluppo di isolati rovesci e temporali più probabili sui settori orientali dell'Isola. Temperature stazionarie. Venti deboli a regime di brezza con locali rinforzi da ovest nelle Bocche di Bonifacio. Mari poco mossi.

Nelle giornate di lunedì e martedì la ventilazione occidentale di moderata intensità porterà un generale calo delle temperature a partire dai settori occidentali dell'Isola. Il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani associati a isolati rovesci o temporali deboli. Lungo la costa occidentale e settentrionale, i mari saranno mossi lunedì, localmente molto mossi martedì.

Sulle strade

Sul fronte degli spostamenti in auto, tra partenze last minute e primi rientri, per il terzo fine settimana di agosto è atteso traffico in aumento: sono previsti oltre 24 milioni di veicoli in viaggio lungo la rete di strade e autostrade, secondo Anas.

Viabilità Italia prevede il bollino rosso questa mattina per gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e di mare per weekend brevi. Mentre domani inizia il controesodo, con i primi rientri verso le grandi città. Il divieto di transito dei veicoli pesanti, in vigore da ieri, prosegue oggi e domani dalle 7 alle 22.

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