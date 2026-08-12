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Bonarcado.
13 agosto 2026 alle 00:25

Un premio alla laureata eccellente 

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Un curriculum universitario da far invidia, un percorso di studi netto, virtuoso e – dopo la laurea – la vittoria del premio America Giovani e una borsa di studio per il master in Relazioni Internazionali, istituito dalla fondazione Italia-USA.

È la bella storia di Ramona Accareddu, 23enne bonarcadese laureata all'Università di Cagliari, che oggi potrà misurarsi con un post-laurea di livello eccellente per nuove ambiziose sfide accademiche che potrebbero offrirle opportunità professionali all’estero, magari proprio in America.

Dopo la laurea in Scienze politiche, Ramona ha voluto proseguire gli studi, è stata selezionata tra i migliori studenti italiani e insignita del prestigioso premio. Il riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane lo ha ricevuto alla Camera dei Deputati a Roma: una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master esclusivo della Fondazione Italia-USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

La sindaca Annalisa Mele si congratula: «Siamo felici e orgogliosi di questa studentessa bonarcadese. Complimenti a Ramona, che sia l’apripista di ulteriori riconoscimenti dei nostri giovani studenti talentuosi. L'auspicio per un futuro ricco di soddisfazioni». ( j. p. )

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