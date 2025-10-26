Un destino simile è costato la vita a Nicola Atzori 

Un dolore che unisce Gallura e Alto Oristanese. Il drammatico incidente di ieri a Tempio fa rivivere la tragedia che una settimana fa aveva colpito Ghilarza con l’incidente stradale costato la vita a un ventenne. Anche in quell’occasione una serata di festa è finita in un vortice di sofferenza e lacrime: Nicola Atzori, era in auto con altri tre amici, rientrava dalle Cortes di Sorgono. Ma la spensieratezza e l’allegria sono state spezzate per sempre nella notte fra sabato 18 e domenica 19 fra i tornanti della Provinciale 15, a pochi chilometri da Nughedu Santa Vittoria.

Il conducente (quasi coetaneo della vittima) all’altezza di una curva ha perso il controllo della Wolkswagen Tiguan: l’auto è finita contro il guard rail, poi si è ribaltata dopo un impatto violentissimo su un leccio ai lati della strada. Nicola Atzori, che viaggiava nel sedile posteriore, è stato sbalzato dall’abitacolo e l’impatto non gli ha lasciato scampo. I medici hanno potuto solo constatare la morte del giovane mentre gli altri amici sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Nessuno dei tre fortunatamente era in condizioni serie, tanto che tutti hanno voluto partecipare ai funerali di Nicola per dargli un ultimo abbraccio.

Una sorte tremenda che lascia un profondo vuoto nelle famiglie, nei ragazzi e nella comunità di Ghilarza che negli ultimi tempi ha visto andar via tragicamente altri due giovanissimi. E intanto anche sull’incidente di Ghilarza, la procura ha aperto un’inchiesta. Un atto dovuto, è già emerso che tutti i ragazzi a bordo della Wolkswagen erano negativi ai test per alcol e droga. Fatale per Nicola Atzori è stato l’impatto dopo essere stato sbalzato fuori, perché pare non indossasse la cintura di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA