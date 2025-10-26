Motociclista tedesco deceduto dopo 20 giorni 

Sono 73 i morti (il dato è aggiornato a ieri) per incidenti stradali avvenuti nelle strade dell’Isola dall’inizio dell’anno a oggi. Proprio ieri è stata una giornata tragica con l’ennesima tragedia nelle strade dell’Isola, non lontano da Tempio, dove è morto il giovanissimo Omar Masia di Calangianus.

Peraltro nei giorni sc orsi l’elenco delle vittime della strada nell’Isola (a cui vanno aggiunti altri tre morti per incidenti che hanno visto coinvolti dei veicoli ma sono accaduti in luoghi privati) è stato aggiornato anche con un altro nome: giovedì infatti è deceduto un motociclista tedesco, Olivier Vandenhove, che era stato ricoverato in ospedale a Nuoro dopo un incidente che si era verificato il 6 ottobre sulla strada provinciale 127, all’ingresso di Tempio Pausania.

A scontrarsi furono un’auto e una moto. Ad avere la peggio fu il motociclista straniero che, dopo i soccorsi, venne trasferito con l’elisoccorso al San Francesco di Nuoro e ricoverato nell’ospedale nuorese. Sul posto, anche in quel caso, intervennero i vigili del fuoco del distaccamento di Tempio, che misero in sicurezza la strada e poi gli agenti della Polizia stradale di Sassari, guidati dal comandante Inti Piras, che effettuarono i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

