VaiOnline
Tempio.
27 ottobre 2025 alle 00:37

Motociclista tedesco deceduto dopo 20 giorni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono 73 i morti (il dato è aggiornato a ieri) per incidenti stradali avvenuti nelle strade dell’Isola dall’inizio dell’anno a oggi. Proprio ieri è stata una giornata tragica con l’ennesima tragedia nelle strade dell’Isola, non lontano da Tempio, dove è morto il giovanissimo Omar Masia di Calangianus.

Peraltro nei giorni sc orsi l’elenco delle vittime della strada nell’Isola (a cui vanno aggiunti altri tre morti per incidenti che hanno visto coinvolti dei veicoli ma sono accaduti in luoghi privati) è stato aggiornato anche con un altro nome: giovedì infatti è deceduto un motociclista tedesco, Olivier Vandenhove, che era stato ricoverato in ospedale a Nuoro dopo un incidente che si era verificato il 6 ottobre sulla strada provinciale 127, all’ingresso di Tempio Pausania.

A scontrarsi furono un’auto e una moto. Ad avere la peggio fu il motociclista straniero che, dopo i soccorsi, venne trasferito con l’elisoccorso al San Francesco di Nuoro e ricoverato nell’ospedale nuorese. Sul posto, anche in quel caso, intervennero i vigili del fuoco del distaccamento di Tempio, che misero in sicurezza la strada e poi gli agenti della Polizia stradale di Sassari, guidati dal comandante Inti Piras, che effettuarono i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 