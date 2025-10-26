VaiOnline
Report
27 ottobre 2025 alle 00:36

Ranucci torna in video, intanto è scontro con il Garante  

Nuovo scontro tra Sigfrido Ranucci e il Garante per la Privacy dopo la polemica dei giorni scorsi sulla multa da 150mila euro inflitta dall’Autorità a Report. Un video - in onda nella prima puntata della nuova stagione (ieri il giornalista è tornato in tv)- documenta l’ingresso di Agostino Ghiglia, dell’Autorità, nella sede di Fratelli d’Italia. La data è il 22 ottobre, il giorno prima della sanzione al programma per la messa in onda dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sul caso Boccia. L’Autorità «si muove su input politico», attacca Ranucci in un’intervista. Ma il Garante torna a ribadire «la piena indipendenza di giudizio e la libertà di determinazione dei suoi componenti». Rompe il silenzio anche Corsini, respingendo la tesi di «influenze esterne» o «valutazioni politiche»: alla base delle decisioni del Garante, dice, ci sono «fatti oggettivi ed inequivocabili». E replica lo stesso Ghiglia, rivendicando la «massima trasparenza» del suo comportamento: a via della Scrofa, dice al Corriere.it, «ho visto Italo Bocchino per una presentazione a Torino e a Roma dei nostri due nuovi libri». Quanto alla presenza nella sede di Fdi di Arianna Meloni, «l’ho incrociata, ci siamo salutati e scambiati due convenevoli perché era molto impegnata».

