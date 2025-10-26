Morta durante la folle gara, negativi i test sull’indagato 

Roma. Muove i primi passi l’indagine della Procura di Roma sul tragico incidente avvenuto venerdì sera a Roma, sulla Cristoforo Colombo. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati, per l’accusa di omicidio stradale, il 22enne che era al volante della Bmw che a velocità elevatissima ha violentemente tamponato la Mini Cooper su cui viaggiava Beatrice Bellucci, 20 anni, poi morta nello schianto dell’auto contro un albero a poca distanza dallo svincolo per la sede della Regione Lazio. L’amica che era con lei, ed era al volante, è ancora in ospedale, non è in pericolo di vita. Appena sarà possibile la ragazza verrà ascoltata dagli investigatori. In ospedale si trova anche l’indagato, attualmente in prognosi riservata, che è stato sottoposto al narcotest e alle verifiche sull’assunzione di alcol: i risultati sono stati entrambi negativi. Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per cercare di ricostruire le varie fasi della vicenda e di sciogliere ancora i tanti nodi sulla dinamica. Le ipotesi investigative al momento non escludono che la Bmw stesse partecipando ad una sorta di corsa, un duello di velocità nel traffico del venerdì sera, con almeno un'altra auto. Alcuni testimoni hanno raccontato di almeno due auto che si sarebbero allontanate a tutta velocità dalla zona di via dei Navigatori.

