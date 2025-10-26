Navi dirottate per il maestrale 

Il maltempo è arrivato. Da ieri il forte vento di maestrale sferza la costa del Nord Ovest della Sardegna creando disagi nei collegamenti marittimi tra l'isola e il resto della Penisola. In particolare sulla linea Genova-Porto Torres il traghetto Athara della compagnia CinTirrenia che, ieri sera, è partito dal porto ligure, per motivi di sicurezza ha saltato lo scalo turritano ed è stato dirottato nel porto Isola Bianca di Olbia. Questa mattina l'arrivo nello scalo gallurese è previsto con qualche minuto di ritardo. Le condizioni meteo marine avverse con raffiche di vento di oltre venti nodi, circa 40 chilometri orari, hanno costretto la compagnia a cambiare programma evitando il tratto di mare in burrasca. Il traghetto navigherà sul lato di levante, a est delle Bocche di Bonifacio, a causa delle mareggiate con onde alte oltre tre metri. Cancellata anche la corsa della Mega Express della compagnia Corsica Ferries, programmata per questa mattina, con partenza da Tolone e diretta nello scalo turritano. Spesso il braccio di mare tra la Corsica e la Sardegna crea problemi ai collegamenti marittimi per la presenza di forti correnti.

Previsioni

E per i prossimi giorni gli avvisi di condizioni meteo diramati dalla protezione civile regionale non promettono niente di buono. Per domani si prevede forte vento da nord ovest su gran parte dell’Isola, fino a burrasca in Gallura. Qui, ma anche nel Golfo di Orosei, le raffiche potrebbero raggiungere intensità di burrasca forte o tempesta. Sulle coste settentrionali più esposte e su quelle nord occidentali saranno possibili mareggiate con onde alte fino a quattro metri.

Le altre Regioni

La Sardegna è una delle Regioni dove l’ondata sarà più significativa a causa di un forte flusso di venti nord occidentali in quota che sta portando un aumento della ventilazione sull’Italia. Tuttavia, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la protezione civile nazionale ha valutato per oggi l’allerta gialla per rischio meteo-idro solo su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. (m. l)

RIPRODUZIONE RISERVATA