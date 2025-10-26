M5S, Conte confermato presidente 

Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. L'annuncio sulla pagina Facebook del Movimento al termine delle votazioni on line degli iscritti per l'elezione del leader. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno preso parte alla consultazione in 59.720, pari al 58,67%. Al quesito «Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle?» hanno votato Sì: 53.353. La chiusura del voto on line, con la scontata riconferma dell'ex premier a capo del Movimento, arriva dopo momenti di tensione dentro i pentastellati, con le dimissioni dalla vicepresidenza di Chiara Appendino. L'ex sindaca di Torino aveva lasciato l'incarico pochi giorni prima delle votazioni in polemica con la linea del presidente, ritenuta troppo schiacciata sul Pd.

Caso Appendino

«Dobbiamo avere il coraggio di cambiare traiettoria», aveva scritto sui social. Una decisione che sembrava aver aperto una crepa fra i cinque stelle. Si trattava della prima presa di posizione di peso contro Conte da quando, con la Costituente di fine 2024, il Movimento aveva estromesso il fondatore Beppe Grillo. Ma già venerdì scorso, a votazioni on line in corso, Appendino aveva annunciato di aver scritto sì alla richiesta di riconferma di Conte come presidente spiegando di essere stata convinta al dietrofront da un intervento del leader nel quale rimarcava che il M5s deve essere «scomodo, libero, e pronto ad allearsi solo sulla base di patti programmatici blindati e coerenti con i nostri valori». Conte accoglie il risultato con un breve intervento sui social: «Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta».

