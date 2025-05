Un americano a Roma, la dedica a Francesco 

L’espressione bonaria e leggermente commossa, la voce affabile di un consumato pastore, ma già le idee ben chiare di un vero e proprio programma di pontificato, con un punto al primo posto: la pace. Quello che è stato il più bergogliano dei vescovi americani, Robert Francis Prevost, è diventato papa Leone XIV, riprendendo il nome che era stato di Leone XIII, il Papa che con la Rerum Novarum fondò la moderna dottrina sociale della Chiesa. Una scelta che dice moltissimo su questo nuovo Pontefice, non ancora settantenne (compirà 70 anni il prossimo 14 settembre), originario di Chicago e come tale primo nordamericano nella storia del papato, che supera così anche quella sorta di resistenza della Chiesa cattolica, finora molto radicata, ad affidare la propria guida a un presule proveniente dalla superpotenza Usa.

Il profilo sociale

I tempi evidentemente, anche in questo, sono cambiati. Ma Prevost possiede quel profilo sociale e di vicinanza ai poveri e sofferenti maturato in tanti anni di attività missionaria in Perù, dove è stato vescovo di Chiclayo, e assumendo in seguito, oltre alla guida del Dicastero per i vescovi su mandato di Bergoglio e con atteggiamento fraterno e responsabile, anche la presidenza della Pontificia commissione per l’America Latina. Tratti della sua esperienza che in questo momento mettono l’accento su una sua linea di continuità con l’argentino papa Francesco. Citato tra i papabili, alla vigilia l’agostiniano Prevost non era tra i più quotati, ma le sue azioni sono cresciute nei giorni e soprattutto in questi ultimi, tanto che la sua elezione è stata poi molto veloce, al secondo giorno e quarto scrutinio (anziché al quinto come papa Bergoglio) soppiantando così candidati di cui in precedenza si parlava di più: in primo luogo gli italiani Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi.

Il programma tra le righe

La nomina di Prevost può dirsi una soluzione di mediazione e di compromesso tra varie anime della Chiesa che lui è riuscito a compattare, facendo trovare un’unità: è ritenuto un progressista su vari temi, come l’accoglienza dei migranti, il cambiamento climatico e la vicinanza ai poveri, e più conservatore ad esempio su questioni relative ai diritti civili. Intanto, il programma del nuovo Papa è tutto nel suo discorso di saluto dalla Loggia di San Pietro, che per sicurezza ha voluto leggere, quasi tutto in italiano e in parte in spagnolo. In primo piano, in questi tempi di guerre diffuse nel globo, di divisione e frammentazione a livello planetario, la prima questione resta appunto la fine dei conflitti. Papa Leone ha parlato di «pace disarmata» e «pace disarmante, umile e perseverante».

I temi bergogliani

Ha ricordato l’ultima benedizione di papa Francesco nella domenica di Pasqua, il giorno prima di morire. L’invito è stato anche ad aiutarsi gli uni e gli altri «a costruire ponti», «con il dialogo e con l’incontro, unendoci tutti, per essere un solo popolo, sempre in pace». Ha ricordato la volontà di «camminare insieme», come «Chiesa unita», una Chiesa missionaria, che ancora «costruisce ponti». Propositi bergogliani, il che non può non far prevedere una continuità, anche se con atteggiamenti magari più posati di quelli del predecessore, a cui però Prevost non ha mancato di indirizzare il suo «grazie». Citando «la Chiesa sinodale», il che lascia intendere che anche questo grande cantiere aperto da Francesco non sarà fatto esaurire.

RIPRODUZIONE RISERVATA