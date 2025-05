Olbia, passeggero da Guinness 

“Ciao mamma, sono il passeggero 75milioni di Volotea”: è atterrato sullo zerbino più grande del mondo, allestito sulle piste del Costa Smeralda per salutare il traguardo dei 75 milioni di viaggiatori trasportati dalla compagnia aerea low cost in tredici anni. Partito da Barcellona, il volo con a bordo il passeggero record, Fabio Bonaiuto di Tempio, e il fondatore e Ceo del vettore spagnolo, Sergio Muniz, ieri è arrivato all'aeroporto di Olbia dal quale Volotea, nel 2012, ha fatto il suo primo decollo. Una destinazione speciale, il Costa Smeralda, e un'installazione unica per festeggiare il risultato che, con 75 metri quadri di tappeto di benvenuto, ha conquistato un posto nel Guinness mondiale dei primati.

Il percorso

«Celebrare il nostro 75 milionesimo passeggero con un'iniziativa così speciale è un'emozione enorme e questo record mondiale incarna il nostro spirito e il nostro impegno: sorprendere, emozionare, rendere unico ogni viaggio e offrire esperienze speciali ai nostri passeggeri, dimostrando che siamo una compagnia low cost ma che fornisce servizi che puntano all'eccellenza», ha spiegato Muniz. «Siamo orgogliosi di celebrare questo traguardo di Volotea qui dove la compagnia ha effettuato il suo primo volo, da allora ha avuto una crescita costante, aprendo una base operativa e diventando un vettore di riferimento anche nei mesi invernali, garantendo collegamenti regolari nella bassa stagione e nei momenti più complessi per il settore del trasporto aereo», ha affermato l'amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello, aggiungendo che Volotea «ha contribuito a connettere il nord Sardegna in modo sempre più capillare e con un numero sempre crescente di destinazioni». Nel 2025, per lo scalo olbiese, la compagnia spagnola offre oltre un milione di posti e ventisette rotte.

Alghero

Potenzia i suoi servizi, invece, il Riviera del Corallo: ieri è stata annunciata l'apertura della club lounge, spazio dedicato all'attesa dei passeggeri più esigenti. «L’apertura della nuova sala rappresenta uno dei tasselli di un più ampio progetto di miglioramento dei servizi aeroportuali, tra cui una nuova sala partenze e una riorganizzazione della viabilità per accedere allo scalo», ha dichiarato il general manager di Sogeaal, Fabio Gallo.

