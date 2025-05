«Contro la guerra con l’aiuto di Dio» 

Il nuovo Pontefice dall’America, l’altra America, è già “perdonato” dai fedeli della basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, che comunque un po’ di abbandono lo sentono. Perché è la chiesa cui Francesco ha dedicato la prima visita fuori dal Vaticano dopo la sua elezione, malgrado i biografi continuino a dire che la prima fu a Lampedusa, e non è così. Quella visita onorava la Madonna della Buona Aria, cioè Buenos Aires, dove Bergoglio era arcivescovo. Ora i fedeli della basilica che accoglie i Papi in viaggio a Cagliari hanno perso il “patrono” morale, ma accolgono con calore Leone XIV, il Papa del Nord America che era arcivescovo in Sud America (in Perù) e aveva studiato in Italia, dove Francesco l’aveva richiamato.

«Un altro Francesco»

Il cuore dei parrocchiani presenti alla messa delle 19 nella basilica cagliaritana, il 69enne agostiniano Robert Francis Prevost, l’ha già conquistato: annunciato al mondo mentre seguivano la funzione religiosa, all’uscita estraggono gli smartphone e leggono le prime parole di Leone XIV. «La pace, parla di pace, ed è esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno subito», sospira Mara, «Mara e basta», un’anziana parrocchiana che tiene alla privacy sul suo cognome. Sbuffa se le parli di quella foto di Donald Trump in uno dei suoi travestimenti meno riusciti, cioè nelle vesti del Papa, e si affida a una speranza: «Mi auguro di cuore che sia come Papa Francesco, che alla conclusione del suo papato lasci un’eredità come quella che ci ha donato Bergoglio».

«Ottima partenza»

Le prime avvisaglie, d’altra parte, ci sono. Come Papa Francesco, anche Leone XIV mette al centro del suo cuore, e della sua attività di capo della Chiesa cattolica nel mondo, la pace. Rosetta Pilia esce dalla basilica di Bonaria dopo la messa e lo dice chiaro e tondo: «Un ottimo esordio per un nuovo Papa. Pazienza se in questa comunità ci sentiamo un po’ orfani del Papa della Buona Aria, l’importante è che non cambi il messaggio sulle guerre che stanno sconvolgendo il mondo. E certo non aiutano le nuove frizioni tra India e Pakistan, che hanno la bomba atomica e con le loro scintille “accolgono” (male) il nuovo Pontefice». Graziella, anche lei concede al cronista solo il nome di battesimo, è speranzosa e controllante: «Sono sicura che Leone XIV possa fare tanto per la pace e mi auguro che lo farà, che ci riuscirà: troppe tensioni, il mondo è in pericolo.

Il confronto con Wojtyla

Maria Maddalena Zedda sorride: «Zedda, come il sindaco. Allora, il mio Papa resterà sempre Giovanni Paolo II, l’ho amato come mai nessun altro, anche se ho saputo apprezzare la riservatezza di Benedetto XVI: subentrare a Wojtyla era una sfida impossibile da vincere e Ratzinger nemmeno ci ha provato». Zedda non si è lasciata conquistare totalmente da Bergoglio, il Papa «arrivato dalla fine del mondo», come disse nel suo primo messaggio dopo l’elezione in Conclave: «Faceva, per così dire, molto movimento, ma è riuscito solo in parte nel suo progetto perché l’opposizione interna da parte della Chiesa è stata decisa».

Il no a tutti i conflitti

Appena uscita dalla messa celebrata nella basilica di Bonaria, Clara Calamia definisce Prevost «un uomo di Dio coraggioso: l’ha dimostrato nella sua attività di missionario, compiuta con grande senso del dovere e costellata di successi». E Teresa Carboni, che le cammina a fianco, si ferma per sottolineare ancora una volta l’importanza delle sue prime parole: quell’appello per una «pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, che proviene da Dio». Era proprio quel che Carboni voleva sentire in questi tempi di guerre che insanguinano sempre più parti del mondo, con la paura che ne scoppi ancora un’altra tra India e Pakistan: «È stato essenziale che il nuovo Pontefice parlasse prima di tutto di pace, perché è questa la più grande emergenza del momento, e non soltanto del momento. Il suo intendimento di iniziare il suo pontificato da questo, mi conforta».

Intanto il tramonto “scalda” i colori della basilica di Bonaria e di quel sagrato che tanti Papi ha ospitato negli ultimi decenni. Con Bergoglio, Cagliari ha forse perso una specie di parente acquisito, un vice-patrono. Ma accoglie il nuovo Papa con fiducia. Anzi, fede.

