«La nuova continuità partirà da marzo 2026 Tariffe giù del 30%» 

Non solo più voli, la Regione vuole abbassare anche il prezzo dei biglietti. È l’ultima novità in tema di continuità territoriale aerea da e per l’Isola. Ieri l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ha presentato in quarta commissione del Consiglio regionale gli ultimi ritocchi (figli del recente confronto col ministero) alla bozza di bando che dovrà essere sottoposta all’attenzione della Commissione europea.

Il taglio

In pratica, ha detto Manca, si vuole fare in modo che andare e tornare da Roma, per esempio, non arrivi a costare più di cento euro tasse comprese, quindi il 30% in meno rispetto ai 147 attuali: «Le tariffe sono troppo alte secondo le osservazioni dei residenti, ma anche se confrontate con quelle che riguardano i collegamenti di Sicilia e Corsica con il continente. Abbassando i prezzi potrebbe essere non più necessario applicare gli aiuti sociali, e questo costituirebbe una semplificazione ulteriore». L’esponente della Giunta Todde ha anche parlato di proroga dell’attuale regime: «Sarà di sei, oppure di dodici mesi, sarà comunque propedeutica all’espletamento della gara, è bene infatti che il servizio non cominci nel mezzo di una stagione per una questione di organizzazione delle compagnie». Ora, ha aggiunto, «tutti i documenti tecnici sono pronti. In parte li avevamo già consegnati al ministero, al quale ora faremo avere l’ultima versione con tutti gli aspetti ritoccati. Da lì potranno essere avviate le interlocuzioni in Europa. Ovviamente non abbiamo una tempistica precisa, ma noi contiamo durante l’estate di completare il decreto ministeriale (che deve avere un’evidenza pubblica per almeno sei mesi perché qualche operatore potrebbe partecipare senza compensazione) e poi partirà il bando». Ma quando si inizierà a volare col nuovo regime? «Il nuovo bando sarà sicuramente pronto prima, ma il servizio comincerà dalla prossima stagione estiva, quindi dalla fine di marzo 2026». E quando al tavolo con Bruxelles? «Abbiamo già chiesto al governo (è il ministero che chiede l’appuntamento). Noi siamo pronti. Conto che entro fine maggio - inizio di giugno potremmo aver questo contatto ufficiale».

Confermati gli altri punti del nuovo piano: l'incremento delle frequenze, un ampliamento delle categorie ammissibili rispetto a quelle attuali (ad esempio con estensione delle tariffe ai lavoratori per tutti i dodici mesi dell’anno e non solo per la stagione invernale) e una migliore gestione dei momenti di picco.

Reazioni

Sulla proroga Francesco Agus dei Progressisti ha ricordato che «stiamo prorogando un modello che non funziona perché penalizza chi viaggia per lavoro, chi deve curarsi fuori e chi affronta coincidenze senza tutela». Per questo «è fondamentale accelerare su decreto e bando. Le proposte dell’assessorato sono valide, ma non dimentichiamo che le decisioni finali non sono nelle nostre mani: dipendono dalla Commissione europea e dal ministero». Per l’opposizione, Ivan Piras (Forza Italia) fa notare che «il bando non c’è e i sardi dovranno aspettare un altro anno. Un ritardo preoccupante se consideriamo che l’esecutivo non ha ancora cominciato le interlocuzioni con l’Ue». Molto critico Umberto Ticca (Riformatori): «Sinora tanti annunci e promesse, ma la realtà è che si proroga il vecchio bando».

