Il muflone, declino e rinascita 

D al rischio estinzione alla rinascita e allo studio. In mezzo foto e storie straordinarie che legano la Sardegna a uno degli animali simbolo dell’Isola: il muflone. Il quinto volume della collana “I protagonisti della natura”, curata dal fotografo e scrittore Domenico Ruiu per Ilisso, in edicola domani con L’Unione Sarda, è dedicato appunto al re del Gennargentu e del Supramonte. A raccontare la parabola di questa specie, oltre a Ruiu, anche Salvatore Naitana, già direttore di Veterinaria all’Università di Sassari.

La caccia

In diversi capitoli si parla appunto di quanto, negli ultimi secoli, il muflone fosse ricercato da cacciatori che approdavano nell’Isola alla ricerca di animali da imbalsamare. Nella parte intitolata “La caccia proibita”, Domenico Ruiu mette in evidenza come nel secolo scorso si sia passati da una situazione numericamente florida per la specie, descritta da scrittori e viaggiatori che hanno dedicato i loro racconti alla Sardegna, a un impressionante declino che ha posto in pericolo la sopravvivenza del muflone. In questo quadro, il fotografo naturalista nuorese ha raccolto alcune storie emblematiche. Boele Cugusi di Fonni, nel lontano 1902, fu nominato prima guida ufficiale del Touring Club Italia, quale «migliore accompagnatore dei cacciatori di mezza Europa, desiderosi di sparare a un muflone», ricorda Ruiu. Cento anni dopo, nel 2007, Gian Pasquale Piras, studente della facoltà di Veterinaria dell’Università di Sassari, si è laureato con una tesi dedicata allo studio sulla variabilità genetica dei mufloni del Monte Albo di Lula. L’antica “balentia” di uccidere un muflone, quando la popolazione era numerosa, ha lasciato spazio alla ricerca dedicata all’animale simbolo delle montagne sarde. Questa parte del volume si chiude con la ricostruzione dell’attività di ripopolamento realizzata dall’allora Ente Foreste.

La specie

A Salvatore Naitana spetta poi il compito, in alcuni capitoli «di illustrare con una terminologia chiara e facilmente comprensibile l’origine e la diffusione generale della specie, con la descrizione delle varie fasi della vita e i relativi differenti comportamenti, dalla crescita alla territorialità fino alle cause di mortalità», spiega Ruiu. Il curatore della collana, poi, racconta la stagione degli amori, l’allevamento dei cuccioli e il vitale rapporto tra i mufloni, soprattutto quelli più giovani, e i loro predatori naturali. Il tutto condito con le emozioni di Emilio Melis, Antonio Coccoda, Peppe Demurtas e Matteo Cara nel raccontare le loro spettacolari immagini dei mufloni. In particolare, due foto meritano una menzione: «Quella di Emilio Melis di una coppia di mufloni nella neve insieme a un fotogenico pettirosso in posa sull’orecchio della femmina, e quella di Peppe Demurtas di un gruppo di maschi sotto un’imponente leccio patriarcale, mutilato dalle intemperie, che riporta a epoche lontanissime», conclude Ruiu. Simboli di una Sardegna rinata.