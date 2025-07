Pier Silvio: «Candidarmi? Non lo escludo» 

C'è chi già scommette che lo farà a sei mesi dal voto. E chi invece magari lo spera davvero, ma pensa che non lo farà mai. Scuote il torpore di una giornata senza voti alla Camera l'intervento di Pier Silvio Berlusconi. Che ferma la corsa dello Ius Scholae come una non «priorità», invita - per usare un eufemismo - Forza Italia ad aprirsi a «volti nuovi» e «non esclude» un futuro in politica. Certo non subito, ma basta quel riferimento all'età della discesa in campo del padre Silvio - «aveva 58 anni, io ne ho 56» - e subito scatta un rapido calcolo pensando alla prossima scadenza elettorale per le politiche per far ripartire il tormentone dei nostalgici.

Reazioni

Nei capannelli a Montecitorio non si parla d'altro. E nel mentre arriva la risposta di Antonio Tajani che, di fatto, è l'unico degli azzurri a commentare la parole di Berlusconi Jr. «C'è perfetta sintonia, non ho mai detto che lo Ius Italiae sia una priorità», spiega a caldo il segretario di Fi, di cui Pier Silvio dice che «se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, ma non vuol dire che non si possa fare meglio». Tajani «è bravissimo, Dalla Chiesa è bravissima, Gasparri è bravissimo», afferma alla presentazione dei palinsesti il capo di Mediaset. Salvo poi aggiungere appunto che servono «presenze nuove, idee nuove, lavoro nuovo». Un modo per «stimolare» Tajani, assicura, a «introdurre nella squadra del partito presenze nuove» perché «se si vuole crescere bisogna fare crescere i leader». Tutti gli altri, salvo Rita Dalla Chiesa che ribadisce la sua «fiducia» nella famiglia Berlusconi, restano silenti. La linea del partito è «minimizzare», ma gli effetti delle parole di Pier Silvio agitano i parlamentari, dietro le quinte. Si racconta di un certo nervosismo di Tajani (che non traspare in pubblico) e invece dei sorrisetti soddisfatti di chi in questi mesi non ha condiviso alcune sue scelte, dalla strategia adottata per la proposta dello Ius Scholae alla gestione «centralizzata» del partito.

RIPRODUZIONE RISERVATA