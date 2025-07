Sviluppo locale, meno vincoli per i Gal 

Sono organismi che promuovono lo sviluppo locale e lavorano tantissimo anche nella realizzazione di iniziative promosse dai privati nell’ambito di politiche e progetti pubblici. L’attività di Gruppi di azione locale e Flag (i gruppi di azione locale nell’ambito della pesca) negli ultimi anni è stata limitata dal fatto che questi organismi, pur operando con fondi pubblici e all’interno di politiche condivise con la Regione, dovevano prestare garanzie finanziarie, anche nella forma della fideiussione, per dare corpo ai finanziamenti e quindi ai progetti.

Per superare questo limite, il Consiglio regionale ha approvato una norma, proposta dai consiglieri Roberto Deriu, Michele Ciusa, Maria Laura Orrù, Francesco Agus, Luca Pizzuto e Sandro Porcu, in cui si esonerano Gal e Flag dalla prestazione di garanzie finanziarie, per «semplificare le procedure di erogazione dei contributi regionali destinati al funzionamento e alle attività di soggetti che attuano programmi di sviluppo».

«Un risultato storico dopo anni di lotta – commenta Mariella Amisani, presidente di Assogal della Sardegna – non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio, una solida base per costruire un futuro migliore». Ora, il lavoro di Gal e Flag potrà essere semplificato a beneficio dello sviluppo dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA