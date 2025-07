«Province, la Giunta convochi i comizi elettorali» 

«La legge approvata non risolve nulla e non supera i commissariamenti degli enti intermedi, così come invece dispone la Delrio, legge ancora in vigore e alla quale anche la Regione Sardegna dovrebbe adeguarsi, anziché prendere tempo perpetuando le gestioni commissariali». È quanto dichiara in una nota il presidente del comitato autonomie locali Ignazio Locci che ritorna all’attacco sulle elezioni provinciali. «La competenza di questa materia è chiaramente del Parlamento nazionale - ha aggiunto - che peraltro sta lavorando anche ad altre proposte sempre nell’alveo dell’elezione diretta di presidenti e Consigli. Il nodo da sciogliere è come reggere la spesa necessaria delle Province». In tutta Italia le province sono governate da amministrazioni elette con procedure di secondo livello, come stabilito dalla legge Delrio. «Noi siamo invece l’unica Regione ad avere ancora i commissari - ha precisato Locci - un’anomalia non più sostenibile e spiegabile né ai cittadini, né ai Comuni, soprattutto di fronte all’approvazione in Consiglio regionale di una legge che non cambia di una virgola l’attuale gestione e non fa alcun passo in avanti». Il presidente del Cal ha rivolto un appello alla presidente Todde affinché convochi subito i comizi elettorali. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA