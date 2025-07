L’elisoccorso Areus atterra a Sorgono: Polemiche in Ogliastra   

Notte e giorno, cantava Cole Porter. Giorno e notte imploravano da anni i paesi della Barbagia Mandrolisai. Isolati per natura e cattiva politica, disperati per necessità. Ieri la buona novella è volata di bocca in bocca: a Sorgono il servizio di elisoccorso sarà garantito giorno e notte, per tutti i giorni della settimana.

Vincitori e vinti

Lunedì sera la fumata bianca, all’esito dell’incontro al San Francesco tra l’assessore Armando Bartolazzi e il commissario della Asl 3 Angelo Zuccarelli. Con loro il direttore sanitario Pierpaolo Bitti e la direttrice amministrativa Paola Raspitzu. Se Sorgono ride, l’Ogliastra morde il freno. Isolata di certo, ma un po’ meno del Mandrolisai, nella crudele classifica di disagio sanitario, Lanusei sperava nel riconoscimento della base, forte delle caratteristiche operative dell’elisuperficie dei Vigili del fuoco. La scelta della quarta base dell’elisoccorso, due sedi potenziali, due territori, una sola possibilità. Ci sono tutti gli ingredienti per rancori presenti e futuri. Meno di un mese fa il Pd Ogliastra annunciava l’elisoccorso a Lanusei. Non è andata così.

Più che soddisfatto il sindaco di Sorgono Franco Zedde: «Dal momento che c’era l’opportunità della quarta base, visto che le altre tre sono posizionate lungo le coste, siamo contenti di averla nel centro della Sardegna. In venti minuti partendo da Sorgono si riesce a coprire un bacino di utenza molto importante. La presidente Todde ha garantito sostegno, noi abbiamo dato l’area a titolo gratuito».

Qui Lanusei

Incassato il colpo, prevedibile alla luce del peso anche politico del Mandrolisai, il sindaco di Lanusei Davide Burchi rilancia: «Confermo il forte interesse dell’amministrazione comunale per l’istituzione di un hub di elisoccorso nel nostro territorio. Si tratta di un’opportunità concreta per migliorare sensibilmente la qualità e la tempestività dei servizi di emergenza-urgenza non solo per l’Ogliastra, ma per l’intero territorio regionale». La base di Lanusei, operativa e abilitata al volo notturno, si trova in una posizione strategica, a soli 500 metri dall’ospedale Nostra Signora della Mercede. «In vista della prossima gara indetta da Ares per il controllo operativo di Areus – conclude Burchi – riteniamo fondamentale che venga valorizzata la possibilità di inserire Lanusei come Hub nella nuova rete dell’elisoccorso. Continueremo a portare avanti questa richiesta in tutte le sedi istituzionali, convinti che si tratti di una scelta giusta, fondata su dati tecnici, logistici e sanitari, e rispondente ai bisogni reali delle nostre comunità». Caustico Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo. Sfumata la quarta base l’obiettivo è avere qualcosa in cambio. «Il nostro è il territorio più isolato della Sardegna. Mi auguro che chi di dovere non arretri rispetto alla rivendicazione di questo fondamentale diritto salvavita. Non si tratterebbe di una gentile concessione ma di un riequilibrio rispetto alla molteplicità di carenze infrastrutturali presenti».

Tutti d’accordo sul fatto che non si tratterebbe di una gentile concessione ma di un riequilibrio rispetto alla molteplicità di carenze infrastrutturali presenti nel territorio. «Si dica con chiarezza che ruolo deve giocare l'Ogliastra rispetto a questa partita».

Tuttavia prima che l'elisoccorso sia operativo night&day occorreranno mesi, lavori, soldi e pazienza. Ma dopo tanta attesa il Mandrolisai ha sviluppato una notevole predisposizione a questa dote.

RIPRODUZIONE RISERVATA