In azione le pattuglie in bicicletta della Polizia locale 

I bagnanti lo denunciano tutti i giorni ad alta voce. «La spiaggia del Poetto è in ostaggio di maleducati e incivili. «Fumano in spiaggia è sotterrano i mozziconi delle sigarette sotto la sabbia. Non solo, il lungomare di notte è diventato il centro della movida. Migliaia di cagliaritani e turisti si riversano in spiaggia alla ricerca di un po’ di fresco e di relax di fronte a una bibita, un gelato: mancano i controlli»

Sono iniziati i controlli delle pattuglie in bicicletta della Polizia locale. Il punto di partenza è la stazione di Marina Piccola. Da lì gli agenti, in due turni, perlustrano i quattro chilometri di competenza del Comune, dal porticciolo all’Ottagono. Per il momentogli accertamenti sull’arenile vengono effettuati solo la domenica. La carenza di personale si fa sentire, ma non basterebbero cento poliziotti per tenere a freno la marea di incivili che si riversa in spiaggia.

Particolare attenzione viene dedicata ai parcheggi riservati ai residenti. Anche ieri mattina, un vigile e una vigilessa, “armati” di tablet hanno verificato le targhe delle auto parcheggiate nelle aree riservate. Poi posteggi selvaggi, davanti ai passi carrabile, sulle strisce, in prossimità degli incroci, sui marciapiedi, dentro le aiuole. In questi casi entra in azione il carro attrezzi e il prelievo va a sommarsi alla multa per l’infrazione. Un salasso.

«D’estate i parcheggi riservati ai residenti vengono occupati da chi non ne ha diritto», denunciano i vertici del comitato dei residenti. «Inoltre i trasgressori sanno di farla france perché non funzionano neanche le telecamere della Ztl».

Il comitato aveva suggerito pattuglie in bici a scopo dimostrativo. Sono stati accontentati, ma la tolleranza ha limiti e, in caso di auto in divieto di sosta, scatta inevitabile la contravvenzione.

C’è poi l’aspetto dei pullman che portano i bagnanti dell’hinterland al Poetto. Decine di giganti della strada che, nell’attesa di riprendere i passeggeri a fine mattinata, parcheggiano dove possono, spesso in luoghi pericolosi. Come nelle cunette, a bordo strada o all’Ippodromo, a ridosso delle strisce pedonali, ostruendo la visuale a pedoni o a chi vuole uscire dal parcheggio.

Nel mirino anche i mastelli dei rifiuti lasciati sulle passerelle. «È indecoroso che vengano depositati in bella vista nel lungomare. In varie occasioni, abbiamo suggerito al Comune un trenino elettrico che passi ogni ora e che conferisca i rifiuti in tre isole ecologiche da realizzare in punti strategici».

