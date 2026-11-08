Uccisa in casa, fermato uno dei figli 

Bergamo. Omicidio a Palosco, centro di circa 5.700 anime nella Bassa bergamasca. Una donna di 70 anni, Emilia Bianchi, è stata trovata uccisa nella camera da letto della sua abitazione e i carabinieri hanno fermato il figlio maggiore, di 47 anni, che vive nella stessa villetta, ma in un altro appartamento. Secondo quanto ricostruito avrebbe colpito la madre almeno con una decina di coltellate, anche se il numero esatto dei fendenti e la dinamica dell'accaduto sarà meglio chiarita dall'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni all'Istituto di medicina legale di Pavia.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Bergamo, sono condotte dai militari dell'Arma del reparto investigativo di Bergamo, che hanno effettuato i rilievi. Il pm di turno nelle prossime ore dovrà chiedere al gip la convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare del carcere. A dare l'allarme è stato, attorno alle 11.45 di ieri mattina, il comandante della polizia locale, avvertito da un parente della vittima che non riusciva a mettersi in contatto con la donna né al telefono né suonando alla porta di casa. «Eravamo alla festa del ringraziamento con gli agricoltori all'oratorio, che dista 50 metri dall'abitazione», ricostruisce il sindaco Mario Mazza: «Un parente è venuto a chiamare il comandante della polizia locale perché al campanello non rispondeva nessuno. Il comandante è andato a controllare, gli ha aperto il figlio della signora ed è così che si è scoperto quello che era successo. La nostra comunità è davvero scossa per quello che è accaduto».

Emilia Bianchi, vedova da anni, aveva un secondo figlio che però si è trasferito altrove, e una figlia che abita sempre a Palosco ma in un'altra zona. Già sabato la signora Emilia non si era presentata alla cena con i coscritti: anche in quella circostanza alcune amiche l'avevano cercata a casa, ma non aveva risposto nessuno. Il sospetto degli inquirenti è che il delitto possa quindi risalire addirittura a venerdì, ma si dovrà attendere la conclusione delle indagini per avere risposte sull'orario della morte e per escludere l'esistenza di eventuali complici. Anche sul movente: alcuni hanno riferito di situazioni di fragilità del figlio quarantasettenne accusato dell'omicidio della madre.

RIPRODUZIONE RISERVATA