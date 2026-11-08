Emergenza migranti, raffica di sbarchi: cento arrivi in 48 ore 

È ormai uno sbarco di massa che sta mettendo a dura prova il sistema di accoglienza dell’Isola. Sono quasi cento i migranti arrivati nelle ultime quarantotto ore nel Sud Sardegna, tra Sant’Antioco, la costa di Pula e il litorale di Quartu Sant’Elena. Arrivi che in questi giorni si stanno susseguendo sempre più spesso e che non sempre vengono intercettati dal dispositivo di sorveglianza dei confini Frontex, creando il malcontento tra gli amministratori locali sotto pressione.

Il bilancio

Soltanto nella giornata di ieri sono arrivati 50 migranti. L’ultimo sbarco in ordine cronologico ha interessato otto persone arrivate indisturbate fino alla spiaggia di Margine Rosso a Quartu. Destinazione inusuale, tanto da fa pensare a un errore di rotta. Il primo approdo è stato invece registrato ieri alle 7,30: un gruppo di 13 uomini algerini e un minore sono stati intercettati a largo delle coste del Sud Sardegna e accompagnati al porto commerciale di Sant’Antioco. Successivamente un’altra dozzina di migranti è arrivata nelle spiagge tra Chia e Pula. Anche per loro, intercettati dalle forze dell’ordine, è stato disposto il trasferimento nel centro di accoglienza di Monastir. Infine, in serata un’altra decina di uomini ha raggiunto Sant’Antioco a bordo di piccole imbarcazioni.

Sicurezza fragile

Ma non è tutto, sempre ieri mattina un elicottero della Guardia costiera che ha pattugliato le acque a Sud dell’isola è riuscito a intercettare altri due barchini con a bordo 25 uomini, tra cui un minore. Il gruppo è stato abbordato dalla motovedetta della Finanza e accompagnato al porto di Sant’Antioco dove ad attenderli c’erano gli uomini della sezione navale della guardia di finanza e del commissariato di Carbonia, oltre al personale di Frontex. L’allerta tuttavia è ancora in corso. Secondo ulteriori avvistamenti altri cinque barchini ieri sera sono stati segnalati a diverse miglia a sud della Sardegna. Il tutto nonostante la Guardia costiera algerina stia provando in tutti i modi a limitare le partenze.

L’assalto a Olbia

Nel frattempo una parte delle persone che transitano dal Cas di Monastir continuano ad arrivare a OIbia, ma la situazione nella città gallurese, rispetto alle scorse settimane, è cambiata. I richiedenti protezione internazionale, quasi tutti algerini, si presentavano nel porto dell’Isola Bianca per imbarcarsi e venivano respinti per la mancanza di documenti di identità validi. Le stesse persone respinte avevano tutte l’ordine di allontanamento della Questura di Cagliari e per settimane hanno vissuto accampate intorno alla Stazione marittima (sgomberata più volte). Adesso la sensazione è che i migranti raggiungano direttamente il centro di Olbia dove cercano sistemazioni di fortuna. Ieri sera la Polizia di Stato, che continua l’attività di controllo all’Isola Bianca, ha contato cinque persone in una sorta di bivacco all’interno del perimetro del porto olbiese. Le altre persone che erano vicino alla Stazione marittima (si è arrivati anche oltre quota cento) e dormivano all’addiaccio sono sparite. Alcune si sono spostate a Porto Torres e altre hanno raggiunto il centro della città gallurese, dove la situazione è estremamente difficile sotto il profilo della sicurezza dei residenti e delle condizioni di vita dei migranti. Un vasto settore, nel cuore della città, è teatro quasi quotidianamente di episodi di violenza culminati, il 27 ottobre, nell’omicidio di un uomo, Pietro Sciusco. Il presunto responsabile è un ragazzo egiziano di 20 anni. Diverse centinaia di persone, molti gli algerini, vivono occupando edifici e cercando i soldi per mettere insieme due pasti. Il numero dei migranti sta aumentando, ma non si vedono vie d’uscita. Il Comune di Olbia ha provveduto a due sgomberi di immobili e nei prossimi giorni saranno allontanate decine di persone da altri tre grandi edifici. Ma gli arrivi non si fermano, dove andranno i migranti che occupano abusivamente gli edifici e gli altri che continuano ad arrivare nella città gallurese?

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