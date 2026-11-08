Grillo, maxi memoria dell’avvocata Bongiorno 

Sarà battaglia campale a Sassari, da giovedì, nel processo d’appello del caso Grillo. Si parla della vicenda che vede coinvolti (e condannati in primo grado per violenza sessuale ai danni di una studentessa) Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del Movimento 5Stelle, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. La penalista (e presidente della commissione Giustizia del Senato) Giulia Bongiorno, legale di parte civile, ha depositato una memoria di 700 pagine a supporto della sentenza di condanna.

L’atto di Bongiorno sui fatti avvenuti tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, è un elenco di pesantissime accuse e nuove argomentazioni a carico dei quattro giovani e descrive le devastanti conseguenze per la vittima del presunto stupro di gruppo. Non sono da meno le motivazioni dell’appello delle difese (Antonella Cuccureddu, Mariano Mameli, Ernesto Monteverde, Enrico Grillo, Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro). I legali dei quattro ragazzi chiedono una nuova istruttoria dibattimentale per omessa ed erronea valutazione delle prove, violazione del diritto della difesa per la mancata audizione del ragazzo accusato di violenza dalla vittima in Norvegia, omessa lettura dei verbali di deposizione dei testi in udienza ed errori metodologici nella valutazione dell’attendibilità della vittima.

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