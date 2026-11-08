Mandato a Eisenkot: «Momento fragile per il Paese» 

Tel Aviv. Alle cinque del pomeriggio di ieri Gadi Eisenkot, capofila del Blocco del Cambiamento, ha ricevuto ufficialmente l’incarico di formare un nuovo governo dopo le elezioni del 27 ottobre. «Mi aspetto che faccia qualsiasi cosa per far nascere un esecutivo che rappresenti tutto il Paese. Il popolo desidera ardentemente un governo stabile», ha detto il presidente di Israele Isaac Herzog sottolineando il momento percepito come cruciale per lo Stato ebraico.

Il discorso

Così ha parlato Eisenkot appena incaricato davanti ai giornalisti arrivati da mezzo mondo nella residenza presidenziale a Gerusalemme: «Israele è in un momento di emergenza, ci sono fronti di guerra aperti, non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Siamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto. Per questo c’è grande urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare». Poi il messaggio agli avversari: «Se davvero il Likud e Sionismo Religioso (di Bezalel Smotrich) credono che ora sia il momento dell’unità, non immagino un motivo per cui non dovrebbero sostenere un governo sotto la mia guida e secondo i principi che ho presentato», ha dichiarato Eisenkot che ora ha 28 giorni di tempo per provarci.

I veti

Sabato sera Benjamin Netanyahu, premier in carica fino alla formazione di un nuovo governo, in una dichiarazione video ha chiesto un esecutivo di unità che includa tutti i partiti del campo nazionale e sionista. Escludendo la partecipazione dei partiti arabi (19 seggi). Lo stesso veto è stato posto all’interno del Change Bloc. Da Avigdor Liberman che, con una clamorosa marcia indietro, ha aperto alla discussione sull’arruolamento dei giovani ultraortodossi (e quindi ai partiti religiosi) sbarrando la strada a un governo di minoranza con i partiti arabi. Perché, ha spiegato, se si vuole porre fine all’era Netanyahu ed evitare nuove elezioni, bisogna trovare un terreno comune. Il futuro del nuovo governo, insomma, non deve dipendere dal peso delle fazioni arabe. La posizione intransigente di Liberman e gli altri disaccordi tra i partner di coalizione sono così profondi da spingere Herzog nel fine settimana a parlarne con Eisenkot per chiedere chiarimenti su come intenda superarli, hanno riferito i notisti politici israeliani. I quali, facendo la sintesi dei conflitti interni al Change Bloc hanno chiesto: «Come intende Eisenkot formare una coalizione stabile quando Liberman esclude un governo dipendente dai partiti arabi, il partito di Naftali Bennett vuole la coscrizione obbligatoria per gli ultraortodossi, i partiti religiosi si oppongono al reclutamento?», ha scritto il Jerusalem Post. Di fatto, dalle consultazioni Eisenkot è uscito rafforzato, con le raccomandazioni di 67 eletti, solo 46 quelle per Netanyahu.

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